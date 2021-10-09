Сегодня сборная Украины играет с Финляндией

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет с Финляндией в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Игра пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Посмотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия можно в субботу 9 октября в 19:00 на каналах Украина, Футбол 1 и сервисе OLL.TV.

Турнирная таблица

Финляндия – прямой конкурент сборной Украины в борьбе за второе место в группе D, которое дает право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Обе команды имеют по пять очков в активе, но у сборной Украины – лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Форма команд

Сборная Украины последний раз выигрывала еще на Евро-2020, победив Швецию в 1/8 турнира (2:1). В отборе на ЧМ-2022 в сентябре желто-синие дважды сыграли вничью – 2:2 с Казахстаном и 1:1 со сборной Франции, действующим чемпионом мира

Последний поединок команды и. о. главного тренера Александра Петракова состоялся 8 сентября, товарищеская игра с Чехией закончилась со счетом 1:1.

Финляндия в сентябрьском цикле сыграла вничью в товарищеском матче с Уэльсом (0:0). В отборе на ЧМ-2022 одолела Казахстан (1:0) и проиграла Франции (2:0).

Потери

За сборную Украины не сыграет один из лидеров – полузащитник Александр Зинченко получил травму в своем клубе, "Манчестер Сити". Также травмированы динамовцы Виталий Миколенко и Виталий Буяльский, отмечает пресс-служба УЕФА.

Кроме того, после конфликта с Петраковым не вызван в сборную хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский.

У Финляндии не сыграют Йере Уронен, Тим Спарв, Каан Кайринен и Маркус Форсс, отмечает UA-Футбол.





История встреч

Украина и Финляндия играли трижды. В отборе на ЧМ-2018 два раза победила Украина. В отборе на ЧМ-2022 была ничья – 1:1 в Киеве.











