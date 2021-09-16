"Шахтер" оконфузился в Тирасполе

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" с поражения стартовал в новом розыгрыше Лиге чемпионов, уступив на выезде молдавскому "Шерифу" 0:2.

В стартовом составе горняков, как и в играх с "Монако", вновь оказалось только двое украинцев - вратарь Андрей Пятов и защитник Николай Матвиенко. Не смог помочь из-за религиозного праздника израильтянин Манор Соломон и его отсутствие на поле очень сказалось. Бразилец Фернандо не смог его полноценно заменить, а другой вингер Тете провел просто безобразный матч.

"Шериф" открыл счет в первом тайме - забил Траоре, только не Лассина, а Адама. Гола могло и не быть, но неудачно на линии сыграл заменявший травмированного Трубина вратарь сборной Украины Андрей Пятов. Да уж, годы берут свое.

Во второй половине, на той же минуте, что и в первом тайме, "Шериф" забил второй мяч. Голом отметился гвинеец Момо Янсане. К слову, у молдаван на поле тоже не было - сплошь и рядом одни легионеры.

После второго пропущенного гола Роберто де Дзерби пошел ва-банк и выпустил на поле Михаила Мудрика (вместе с Аланом Патриком), подарившего групповой этап "Шахтеру". Однако молодой блондин на этот раз вытянуть "горняков" не смог.

"Шахтер" терпит стратегически важное поражение и, похоже, в этом сезоне обновленная донецкая команда будет бороться в ЛЧ только за путевку в Лигу Европы.

Шериф — Шахтер 2:0

Голы: А. Траоре, 16, Янсане, 62

Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 86) — Кастаньеда (Николов, 85), Коловос (Янсане, 55), А. Траоре — Яхшибоев (Бруно, 67).

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Маркос Антонио (Алан Патрик, 64), Майкон — Тете (Марлос, 46), Педриньо, Фернандо (Мудрик, 64) — Л. Траоре.