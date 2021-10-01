Заря разгромно проиграла Роме в Запорожье

В матче второго тура группового этапа Лиги конференции Заря в Запорожье принимала Рому.





После поражения в первом туре от Буде-Глимта, "мужики" рассчитывали дать бой фавориту группы, и на стартовых минутах команда Скрипника выглядела действительно мощно, но затем римляне забили.





На 7-й минуте Эль Шаарави после отличного паса от Дарбо вышел один на один с Мацапурой, обыграл голкипера луганчан и спокойно отправил мяч в пустые ворота.





Несмотря на пропущенный гол, Заря продолжила идти вперед и пыталась атаковать, но все попытки были тщетны. Римляне отлично отрабатывали в обороне и блокировали большую часть опасных ударов, а те, которые не сумели заблокировать, летели мимо ворот.





Весь первый тайм команда Скрипника пыталась исправить ситуацию, а вот Рома играла достаточно расслабленно. Редкие атаки, в основном созданные Эль Шаарави, были достаточно опасными, но здорово справлялся Мацапура, который не раз спасал свои ворота.





Не сумев воспользоваться своими возможностями восстановить паритет в первом тайме, луганчане принялись делать это во втором. "Мудики" играли достаточно агрессивно на старте второй половины встречи и здорово атаковали, но мяч упорно не летел в ворота.





Рома отвечала острыми контратаками, но также безуспешными. И Моуринью решил добавить креативности в атаку своей команды, выпустив на поле Дзаньоло и Абрахама, присутствие которых помогло разгромить Зарю.





Футболисты достаточно быстро включились в игру – уже через две минуты после выхода на поле Абрахам мощно пробил, но попал в штангу. А затем на 64-й минуте ворота Мацапуры поразил Крис Смоллинг.





Центральный защитник "волков" выиграл борьбу у Громова после подачи с углового и с нескольких метров головой отправил мяч в сетку. Спустя еще две минуты вышедший на замену Абрахам упрочил преимущество Ромы.





Форвард после отскока мяча от защитника оказался на ударной позиции метров в 10 от ворот, и без шансов для Мацапуры забивает гол.





Проигрывая со счетом 0:3, Заря еще активнее неслась вперед, и свежие игроки в этом очень помогали. Но большинство ударов "мужиков" блокировали защитники Ромы.





Уже в компенсированное время луганский коллектив был близок к голу престижа, но все же мяч так и не оказался в сетке. Финальный свисток зафиксировал победу римского клуба со счетом 3:0.





По итогам двух туров Рома возглавляет группу С, набрав 6 баллов. Заря идет последней (0 очков). В следующем туре Заря отправится в гости к ЦСКА Софии, а Рома сыграет на выезде с Буде-Глимтом. Матчи состоятся 21 октября.





Заря – Рома – 0:3





Голы: … – Эль Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68





Заря: Мацапура – Фаворов (Снурницын, 90+2), Имереков, Цвек, Хомченовский – Булец (Кристиан, 69), Назарина, Кочергин – Кабаев (Лунев, 83), Громов (Овусу, 90+2), Аллахьяр (Шахаб, 69).





Рома: Патрисиу – Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори – Дарбо (Диавара, 70), Кристанте – Перес (Дзаньоло, 62), Пеллегрини (Вильяр, 77), Эль Шаарави (Майораль, 78) – Шомуродов (Абрахам, 62).





Предупреждения: … – Кумбула (81), Патрисиу (83).



