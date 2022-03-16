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Спорт
Хоккей
15 марта 22, 10:21
НХЛ: Украинский гимн не помог Оттаве в матче с Аризоной
хоккей
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В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью был сыгран один матч регулярного чемпионата.

Оттава проиграла дома Аризоне в единственном матче НХЛ, сыгранном минувшей ночью. Напомним, что все оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата канадский клуб начинает под звуки украинского гимна, поддерживая таким образом нашу страну в войне с Россией.

Однако, в этот раз это "сенаторам" не помогло, и они легко уступили одному из аутсайдеров лиги со счетом 3:5.

НХЛ. Регулярный чемпионат. 15 марта

Оттава – Аризона – 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Норрис (Ткачак), 1:1 – 8 Крауз (Гальченюк, Кессел), 1:2 – 10 Крауз (Келлер, Гостисбеер), 2:2 – 15 Норрис (Штюцле), 2:3 – 37 Крауз, 3:3 – 48 Браун (Зуб, Ткачак), 3:4 – 48 Шмалц (Келлер), 3:5 – 60 Хэйтон (Шмалц, Мозер).
Korrespondent
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