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Спорт
Футбол
21 октября 21, 11:03
Роналду забил Аталанте и установил рекорд
Криштиану Роналду
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Португалец отметился в воротах 38-й команды в Лиге чемпионов и снова обогнал по этому показателю Месси.
Криштиану Роналду забил в ворота Аталанты и установил рекорд. Итальянская команда стала для португальца 38-й, в воротах которой он отмечался в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, историческое событие случилось вчера во время поединка на Олд Траффорд. "Манкуниацы" горели после первого тайма 0:2, у "бергамасков" забили Пасалич и Демираль, однако смогли спасти матч во второй половине.

Рэшфорд и Магуайр счет сравняли, а Роналду на 81-й минуте принес хозяевам победу 3:2.

Источник: https://korrespondent.net/
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