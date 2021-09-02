Украина упустила победу над Казахстаном в отборочном матче

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Казахстана в поединке отборочного этапа на Чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Украинцы вышли на игру с новым тренером – Александр Петраков проводил дебютный матч во главе сине-желтых.

Сборная Украины по футболу выдала нескучный во всех отношениях матч в Казахстане, но как бы там ни было, главная задача не выполнена: местную национальную команду в игре группового отбора на ЧМ-2022 в Катаре обыграть не удалось - всего лишь 2:2.





Украина стартовала в отборе с трех ничьих 1:1 (в том числе и с казахами, что стало неприятной сенсацией), и в Нур-Султане, должна была, наконец, снять это проклятие - а иначе шансы побороться за выход в финал ЧМ становились совсем призрачными. Проклятие почти было снято в инфарктных обстоятельствах на 90+2 минуте после просмотра VAR - но казахи успели ответить голом на 90+5-й, и это почти трагедия. В таблицу группы напротив строчки "Украина" вписана четвертая подряд ничья (а уж 1:1 или 2:2 - какая разница?), и шансы поехать в Катар (именно такую задачу поставил перед собой и сборной Петраков) тают на глазах.





Украина в дебютном матче Александра Петракова (новый главный тренер обещал игру на результат и необязательно зрелищный, но практичный и эффективный футбол) казалось бы, вняла установкам специалиста и уже на 2-й минуте забила быстрый гол - хороший удар со средней дистанции удался Яремчуку (в отсутствие Артема Довбика он остался единственным штатным форвардом и не подвел).





Вообще игра была живой и с обоюдными шансами, хоть и с преимуществом гостей. Подопечные Петракова за первую половину нанесли 10 ударов по воротам соперника, попав при этого дважды в штангу и раз в перекладину. В створ пришлись 3 из 10 ударов, 2 были мимо, а 5 заблокировали. Игроки сборной Казахстана ответили 7 ударами: 3 в створ, 3 мимо и 1 заблокированный. Владение мячом составило 65% против 35 в пользу украинцев. Тут бы, конечно, "закрыть" игру, забив хотя бы второй гол, но украинцам не везло.





Первые полтайма хозяев на поле вообще не было видно, потом они нашли какое-то подобие противоядия прессингу украинцев, но реальной опасности у ворот Пятова не было. Первый по-настоящему опасный момент у казахов возник аж на 67-й минуте, когда Аймбетов забил, но гол был отменен из-за офсайда. Это могло стать отрезвляющим наказанием за два упущенных украинских шанса: с разницей в 2 минуты (63-я и 65-я) один на один выходили Матвиенко и Соболь, но оба не смогли переиграть вратаря.





Предупреждение не подействовало, и на 75 минуте Пятову пришлось-таки доставать мяч из сетки. Наши защитники зачем-то дали Валиулину принять мяч в штрафной и без помех расстрелять голкипера.





Цыганков и Ярмоленко тут же создали по моменту, но мяч снова упорно не шел в ворота сборной Казахстана. Более того, уже гостям пришлось спасаться: Аймбетов пробросил мяч между ног Забарному и вышел на ворота, на Пятов сократил дистанцию и не дал казахам повести в счете.





Концовка подарила Украине надежду. Миколенко прострелил, Ярмоленко не смог пробить, но Сикан затолкал мяч в ворота на 90+2 минуте. Гол был засчитан после просмотра ВАР, казалось бы - хеппи-энд! Но буквально в следующей атаке казахов Валиуллин выбежал из-за спины Караваева и всадил мяч в верхний угол - почти такой же по исполнению мяч, как и первый. Ну как же так?





Результат ужасен и почти ставит крест на шансах Украины. Что можно отметить из позитива? Украина не проигрывает в четвертом матче отбора подряд. Украина забивает в четвертом матче отбора подряд. Яремчук забил 11-й гол за сборную и догнал по этому показателю Евгения Селезнева. Андрей Ярмоленко провел 100-й матч за Украину, а Андрей Пятов, ранее объявивший, что его карьера в национальной команде закончена, вернулся в ворота в качестве капитана, так как у Украины перед игрой с Казахстаном были огромные проблемы с голкиперами.





Интересно, что на поле появился и киевлянин Буяльский - это первая за 2.5 года официальная игра на уровне сборных для полузащитника, который является одним из лидеров "Динамо". К сожалению, защитник Миколенко получил в игре с Казахстаном предупреждение и теперь по сумме нарушений пропустит поединок против французов. Смогут ли помочь Украине пропускавшие матч в Нур-Султане из-за травм Степаненко и Зубков, пока неизвестно.







