Сборная Украины по футболу получила нового наставника

В Украинской ассоциации футбола во вторник, 16 августа, представят нового главного тренера. Наставником главной команды станет Александр Петраков. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Изначально ожидалось, что узды правления возьмет на себя Сергей Ребров, однако руководство УАФ отдало предпочтение наставнику молодежной сборной.

Отмечается, что Ребров не смог возглавить национальную сборную Украины, так как в настоящее время заключил контракт с арабским футбольным клубом "Аль-Айн".

Ранее мы писали, что появилась информация о том, что Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Наставник возглавлял главную команду страны на протяжении 5 лет и, благодаря его руководству, украинцы добились значительных результатов.

Кроме того, сборная Украины на чемпионате Европы по футболу заработала 16 млн евро. Попадание в турнир сразу же принесло нашей команде 9,25 млн евро, по итоговому заработку сборная Украины заняла 8-е место из 24 команд, которые принимали участие в турнире.