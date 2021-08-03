Уход Шевченко подтвердила УАФ. Кто станет новым тренером?

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УАФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации напомнили, что летом прошлого года предлагали Шевченко продлить контракт до конца 2022-го. Но он согласился подписать контракт только на год, мотивируя это желанием перейти после чемпионата Европы на клубную работу.

"Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной. Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет", - сказано в заявлении.

Решение о том, кто станет следующим главным тренером сборной Украины, будет принято на заседании исполкома УАФ 9 августа.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Фейсбуке предположил, что со временем Шевченко может вернуться на должность тренера сборной Украины.

"Не исключаю, что, приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе!" - написал он.

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Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Он впервые в истории вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы.