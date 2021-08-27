"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа юбилейного 30-го розыгрыша Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" угодило в группу "Е", где все команды начинаются на букву "Б" - "Барселона", "Бавария" и "Бенфика". Любопытно, что с "Барселоной" киевляне встречались в прошлом сезоне и дважды уступили - 1:2 и 0:4. А в составе "Бенфики" с этого сезона выступает Роман Яремчук

Донецкий "Шахтер" оказался в квартете "D" вместе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". Как видим, дончанам попалась практически идентичная прошлогодней группа. Вновь "Интер" и "Реал", а также дебютант ЛЧ молдавский "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

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Напомним, что в минувшем розыгрыше дончане дважды обыграли "Реал" 3:2 и 2:0 и дважды сыграли вничью с "Интером" - оба раза по 0:0.

Все группы выглядят так:

Группа А: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Лейпциг", "Брюгге".

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".

Группа С: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ".

Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф".

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо".

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".

Матчи первого тура состоятся 14 и 15 сентября. Расписание игр станет известно позже.

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