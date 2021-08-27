"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа юбилейного 30-го розыгрыша Лиги чемпионов.
Киевское "Динамо" угодило в группу "Е", где все команды начинаются на букву "Б" - "Барселона", "Бавария" и "Бенфика". Любопытно, что с "Барселоной" киевляне встречались в прошлом сезоне и дважды уступили - 1:2 и 0:4. А в составе "Бенфики" с этого сезона выступает Роман Яремчук
Донецкий "Шахтер" оказался в квартете "D" вместе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". Как видим, дончанам попалась практически идентичная прошлогодней группа. Вновь "Интер" и "Реал", а также дебютант ЛЧ молдавский "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.
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Напомним, что в минувшем розыгрыше дончане дважды обыграли "Реал" 3:2 и 2:0 и дважды сыграли вничью с "Интером" - оба раза по 0:0.
Все группы выглядят так:
Группа А: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Лейпциг", "Брюгге".
Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".
Группа С: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ".
Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф".
Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо".
Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".
Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".
Матчи первого тура состоятся 14 и 15 сентября. Расписание игр станет известно позже.
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