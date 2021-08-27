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Футбол
26 августа 21, 12:33
Наставник Шахтера о выходе команды в групповой этап
Роберто Де Дзерби
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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от ответного матча с Монако в квалификации Лиги чемпионов.
"Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но Монако — очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился.

Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у Монако было много голевых шансов. У их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Но у нас есть то, чего нет в других командах, — сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать.

Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке.

Что касается Пятова? То я точно не переживал, потому что вижу каждый день, как Пятов тренируется. Он огромный профессионал и всегда это показывает. На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем Монако. Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят", - цитирует Де Дзерби официальный сайт клуба.

Источник: https://korrespondent.net/
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