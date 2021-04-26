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Спорт
Футбол
26 апреля 21, 10:15
Луческу прокомментировал чемпионство "Динамо"
Луческу
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Отметил, что футболисты приобрели менталитет победителей

В поединке 23-го тура Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 5:0 разгромило на своём поле "Ингулец" из Петрово, и досрочно, за три тура до окончания первенства обеспечило себе золотые медали. На послематчевой конференции Мирча Луческу рассказал, как удалось завоевать чемпионство.

- Главным нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой, соревновательной конкуренции в команде. Нам это удалось сделать. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я оказывал давление, но без этого невозможно было добиться того, чего мы добились. Это один из важнейших компонентов успеха.

Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в "Динамо" и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами, - отметил румынский специалист.

Игорь Суркис в свою очередь поведал о будущем главного тренера клуба Мирчи Луческу.

- Я уверен, что он останется главным тренером Динамо, так как у него есть действующий контракт. У меня нет никаких сомнений в нем. Он создавал эту команду.. Думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Повторюсь, команда растет. Может быть благодаря моему неординарному решению в начале сезона. Когда пришел Мирча Луческу, было здоровых восемь игроков основы. Я предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком, разные позиции усилить.

Я понимаю, невозможно добиваться результата лишь молодыми игроками. Он сказал, что даст им возможность показать себя и выйти на новый уровень. Он сам захотел работать с этими парнями. Мирча доверился им, а они оправдали его доверие. Сегодня, это единый коллектив, единая команда, - сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.

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kp.ua
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