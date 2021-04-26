Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) досрочно стал чемпионом Украины, после того как сегодня, 23 апреля, в 23 туре Украинской премьер-лиги обыграл "Ингулец" со счетом 5:0.



"Динамовцы за три тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 13 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы футбольного клуба.

Отмечается, что это 16-й чемпионский титул "Динамо" в национальном первенстве Украины (рекорд) и 29-й за всю историю. "Бело-синие" также являются рекордсменами по победам в чемпионатах СССР.

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После победы в чемпионате Украины 2020/2021 трофейные достижения клуба выглядит так:

- Чемпионат Украины - 16 (рекорд)

- Кубок Украины - 12

- Суперкубок Украины - 9 (рекорд)

- Чемпионат СССР - 13 (рекорд)

- Кубок СССР - 9

- Суперкубок СССР (Кубок сезона) - 3 (рекорд)

- Кубок Кубков - 2

- Суперкубок УЕФА - 1

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