"Динамо" - "Ингулец" 5:0. Обзор матча. ВИДЕО

Динамо на НСК Олимпийский встретилось с Ингульцом в 23-м туре Favbet Лиги. Победа в сегодняшнем поединке гарантировала столичному клубу чемпионство.

Команда Мирчи Луческу не оставила соперникам шансов и добыла разгромную победу со счетом 5:0.



Киев. НСК "Олимпийский"





Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Владимир Высоцкий (Запорожье)





"Динамо" - "Ингулец" 5:0





Голы: Забарный, 4, Беседин, 14, Цыганков, 48, Цыганков, 70, Попов, 82





"Динамо": Бущан, Забарный, Попов, Миколенко, Кендзёра (Караваев, 46), Цыганков, Сидорчук (Шепелев, 60), Де Пена (Родригес, 60), Буяльский (Гармаш, 73), Шапаренко (Андриевский, 46), Беседин





Тренер: Мирча Луческу





"Ингулец": Крынский, Бен Салем, Асмелаш, Бартулович, Коробенко, Шевцов (Плохотнюк, 81), Семенко, Козак (Коваленко, 74), Синегуб, Янаков (Щедрый, 74), Васин (Ситчинава, 74)





Тренер: Сергей Лавриненко





Предупреждены: Крынский, 23, Синегуб, 29, Бартулович, 45+1





Динамовцы с первой минуты взяли быка за рога и зажали "Ингулец" в его штрафной, а первое обострение у ворот гостей случилось уже на 4-й минуте. Сидорчук после затяжной позиционной атаки динамовцев прорезал линию обороны соперника, найдя справа свободную зону для Цыганкова. Прострел Виктора в прыжке вынес за лицевую Синегуб, а после розыгрыша углового киевляне открыли счет в матче. Шапаренко с Цыганковым разыграли, но без подачи. Перекатили на противоположную бровку через Буяльского и Миколенко, Де Пена загрузил на дальнюю штангу, где Забарный оторвался от Шевцова и сильным ударом головой с пары метров "пробил" Крынского – тот мяч зацепил, но парировать не смог – 1:0.





Проходит еще десяток минут, и динамовцы вновь забивают после розыгрыша стандарта и подачи. На сей раз, кашу по тарелке долго не возили, Де Пена сбросил Шапаренко, Николай подал на дальний угол вратарской, Попов, оторвавшись от опекуна, головой по мячу не попал, но дезориентировал Крынского (голкипер выставленными перчатками реагировал именно на возможный удар центрбека), и Беседин в падении чуть дальше пробивал уже в пустой угол ворот – 2:0.





Простреливает слева Миколенко, никто во вратарской на мяч не реагирует, и приходится Синегубу в подкате выручать команду, прерывая передачу прямо на ногу Беседину, который уже готовился замыкать под стойку. Подача с углового, и мяч на подъем бутсы с лета на полукружье штрафной здорово ловит Де Пена – хлесткий удар в левый верхний угол вытягивает Крынский!





Беседина засылают в штрафную разрезающей передачей из глубины, Артем успевает пробросить выскочившего навстречу Крынского, но голкипера страхует Семенко, выносит. Буяльский зарабатывает фол и "карточку" для выскочившего в подкате из штрафной Крынского. Нарушение происходит на линии штрафной, потому не "точка", это Балакину подсказывает по наушнику Монзуль без всякого рейда главного арбитра к монитору. Цыганков крутит со стандарта – выше ворот. В следующем эпизоде Виктор пробивает после отскока с линии штрафной, Асмелаш блокирует. И тут же, после ошибки Кензеры – внезапный ответ "Ингульца", первый в матче. Асмелаш подает справа, мяч летит на польского защитника, тот решает головой перебросить дальше в бровке, но… кивает мимо мяча. Подарок отскакивает от газона Янакову, а Денис не готов к приему – не ожидал.





После передачи справа оказывается в штрафной на ударной позиции Шапаренко, делает паузу, прицеливается и… пробивает в защитника. А вот Миколенко практически сам создает себе опасный эпизод – отдает из глубины разрезающую передачу на Беседина и на максимальной скорости набирает в штрафную под обратную скидку форварда. И пробивает толково – "между" Крынскому, но голкипер гостей успевает сдвинуть "внутрь" пятку правой бутсы и этой пяткой удар парировать.





Еще один намек на остроту у ворот киевлян, и вновь после самостоятельного чудачества динамовцев. На этот раз, Георгий Бущан пропускает под стопой бутсы мяч после передачи назад. Мигом разворачивается, бросается вдогонку, догоняет и успевает отдать в бровку неподалеку от линии своих ворот. С углового Де Пена прямой подачей пытается закрутить в створ, Крынский перчаткой смахивает, но не в бровку, а почти в центр штрафной. Благо, партнер подстраховал, вынес, а окажись в этой точке кто-то из хозяев…





В перерыве Мирча Луческу начинает подключать ротацию для основной группы игроков, которая прогнозировано ожидает нас до самого финала Кубка, чтобы с дозированной нагрузкой держать в тонусе всю "обойму". Кендзеру меняет Караваев, Шапаренко – Андриевский.





А забивают динамовцы уже на 48-й минуте. Сидорчук покатил влево, Де Пена загрузил ближе к линии вратарской, а дальше начался бенефис Крынского. Цыганков выпрыгивает и пробивает в ближний верхний угол – голкипер, Буяльский головой добавляет под стойку – вновь голкипер! Цыганков уже бутсой пробивает в третий раз – мяч в сетке, 3:0. Синегуб и Семенко после проигранных дуэлей из эпизода выключились, бросив действовать "по игрокам".





Десятый по счету угловой Цыганков без розыгрыша прямой подачей укладывает на ногу забытому в штрафной Андриевскому. Александру никто не мешает целить куда угодно, но он умудряется в касание пробить точно в голкипера.





Сидорчука меняет Шепелев, Де Пена – Родригес, а "Ингулец", наконец, и своими силами создает неплохой момент у ворот "Динамо". Передача справа находит в штрафной Васина, тому позволяют и развернуться, и плотно пробить по воротам, но на пути мяча становится правый бок Караваева, куда мячом смачно "заряжает" Денис. Динамовец долго морщится, выдыхая.





Васин не успокаивается, выгрызает мяч в штрафной у Попова, но зацепиться повторным касанием уже не удается, не успевает. Бьет из-за пределов штрафной Бартулович – плотно, но в Бущана, без сложностей для Георгия. А динамовцы четвертый забивают. Атака первым темпом с передачей Шепелева на Родригеса завершилась успешным выходом из ворот Крынского, пришлось Жерсону убирать мяч в сторону, разворачиваться и сбрасывать назад Беседину. Перед Артемом вырос Салем, и динамовский форвард нешил велосипед не выдумывать – покатил параллельно линии штрафной в свободную зону Цыганкову. А тот, видя незавершившийся возврат Крынского в "рамку" стукнул издали в дальний угол. Возможно, голкипер бы вытащил, однако не повезло с рикошетом от головы Семенко, который срезал над головой Крынского в перекладину. И от неё – в ворота, 4:0.





Вместо Буяльского выходит Гармаш, а Лавриненко проводит тройную замену, давай поиграть Коваленко, Ситчинаве и Щедрому. Скорости падают, динамовцы спокойно катают мяч, а Родригес решается на внезапный, без подготовки, удар с полукружья. И выходит неплохо, с небольшим рикошетом, под перекладину ворот Крынского, голкипер парирует. В следующей же атаке Жерсон после заброса Андриевского прорывается на скорости слева, жестко подает в голову Беседину, но высоковато, Артем дотягивается, однако лишь цепляет мяч, переводя его себе за спину. Где Синегуб ложится под удар Гармаа с лета. Подача Караваева, вынос, Андриевский сбрасывает Попову и тот мощным ударом метров с 25-ти укладывает мяч в створ – Крынский тянет! Не забил сразу - забил чуть позже. Сразу после подачи углового. Цыганков без всяких розыгрышей подает в центр штрафной, Попов перепрыгивает Коробенко и головой вколачивает мяч в сетку, 5:0.





Вылетает на голкипера справа под острым углом Гармаш, "на силу" стучит в ближний угол – Крынский выбрасывает перчатки, парирует. Концовка проходит в позиционных атаках киевлян, Балакин, несмотря на замены, добавляет одну минуту (зачем резину тянуть), и с финальным свистком стадион взрывается победным кличем хозяев, фиксирующих возвращение чемпионского титула. Игорсь Суркис обнимает на трибуне Резо Чохонелидзе, к Луческу мгновенно подскакивает Буяльский с шампанским, обливает тренера и бежит к команде на поле.





Видео празднования можно посмотреть отдельно, а мы вернемся к матчу. Хотя… Честно говоря, ни разу в сезоне у "Динамо" игра не ладилась так бойко, легко и без малейшей натуги, так что говорить о каком-то противостоянии сложно. Психологически киевляне уже были готовы к титулу, играли в удовольствие, своё и телезрителей, а "Ингулец" генерировал ляп за ляпом в своей штрафной на стандартах. Моментов у "Динамо" хватало и с игры, но работа гостей по игрокам на стандартных положениях не выдерживает никакой критики. А угловых у ворот "Ингульца" было целых двенадцать штук. И пучок штрафных на довесок.





При этом, следует понимать, что пять голов – это еще не предел того, что могло залететь – гостям следует Крынскому спасибо сказать. Минуте на 85-й транслятор дал статистику – 14 ударов в створ у "Динамо" против одного у "Ингульца" (когда Бартулович проверил бдительность Бущана, стукнув Георгию в перчатки). Одним словом, чемпионская точка вышла эффектной во всех отношениях, и игрой, и результатом.





В оставшихся трех матчах "Динамо" нас наверняка ожидает хорошая ротация с максимальным захватом всего объема замен, чтобы всем игрокам основной обоймы хватало по сорок пять минут игровой практики, но без перегруза. Мягко подвести к финалу Кубка Украины с "Зарей", которую "Шахтер" своим сегодняшним поражением поставил в странную ситуацию. У команды Скрипника появились все шансы попробовать зацепиться за второе место, но придется выложиться по-максимуму, нигде очков не теряя, а матчи у луганчан сейчас пойдут по две штуки в неделю. И везде нужно давать максимум. Посмотрим, как взвесит для себя эту ситуацию Виктор Анатольевич и клубное руководство, решат ли дать рывок за журавлем в небе, памятуя прошлый сезон.









Что до "Ингульца", финишная диспозиция для Сергея Лавриненко особо не меняется. Разгрома такого вряд ли ожидали, но и на очки в Киеве, вероятно, всерьез особо не рассчитывали. У "Ингульца" впереди "лобовые" поединки с "Олимпиком" и "Львовом" - там задачу решать будут. Несмотря на печальный календарь "Миная", всё на свете случается, и потому лучше перебдеть, где-то цапнув еще очков самостоятельно.



