FIFA выбрала лучший гол сезона 2019/20 – видео

Лучший гол сезона 2019/20 забил южнокорейский полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хен Мин, он получит премию Пушкаша. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации футбола (FIFA).

Сон продемонстрировал мастерство высочайшего класса в матче АПЛ против "Бернли". Футболист получил мяч у своей штрафной и ринулся к воротам соперника. За 12 секунд он обыграл практически всю команду соперника, прорвался на рандеву с вратарем и не оставил ему шансов.





Мяч полузащитника "Тоттенхэма" конкурировал еще с девятью лучшими голами сезона.









Гол Сона также напоминает легендарный гол Диего Марадоны в матче против сборной Англии на Чемпионате мира 1986 года, который аргентинец забил всего через три минуты после еще более легендарной "руки Бога". Отличия – Марадона принял мяч у центра поля и обыгрывал вратаря, а не бил мимо него, как это сделал Сон. К слову, этот гол Марадоны был признан FIFA лучшим голом XX века.





В прошлом году премию Пушкаша за лучший гол сезона получил на тот момент 18-летний венгерский полузащитник Даниэль Жори. Он забил красивой бисиклетой.