ФИФА назвала лучшего футболиста мира

Лучший вратарь у мужчин - Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

@Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'!

@FCBayern | @DFB_Team pic.twitter.com/zMxnikK3Bh

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020





Лучший вратарь у женщин - Сара Буадди (Франция, Лион)

@BouhaddiSarah is #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper!

You don’t create a dynasty without a keeper, right @OLfeminin? @OL | @equipedefrance | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NhTBWK6tu3

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2020





Лучший тренер в мужском футболе - Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020





Лучший тренер в женском футболе - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Нидерландов)

She’s written a key chapter in @oranjevrouwen’s success story. Sarina Wiegman is #TheBest FIFA Women’s Coach!@wiegman_s | @KNVB | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/YmJRoLQdcI

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2020





Премию FIFA fair play выиграл Маттео Агнес, спасший сопернику жизнь на поле во время матча.

Congratulations Mattia Agnese on winning the FIFA Fair Play Award. While playing for Ospedaletti, the teenager admirably saved the life of an opponent who had lost consciousness following a clash of heads #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/iGAzEIfpDq

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020





Премия "Фан года" досталась болельщику Маривалдо, который ходит пешком 60 км на домашние матчи своей любимой команды.

Marivaldo walks into history! The man who unbelievably walks 60 kilometres to watch @sportrecife home matches wins the FIFA Fan Award 2020 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NZwCGdPjH4

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020





Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски выиграл награду лучшему игроку по версии УЕФА.