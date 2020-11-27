Что будет с телом Марадоны после столкновений на прощании

В среду, 25 ноября, умер великий футболист Диего Марадона. Власти Аргентины организовали церемонию прощания с футбольным гением. Проститься пришла огромная толпа людей. В итоге образовалась гигантская очередь. После чего в центре Буэнос-Айреса прошли столкновения между полицией и фанатами Марадоны.

Об этом информирует Телеграмм канал "Раньше всех. Ну почти".

В связи с этим власти Аргентины решили продлить прощание с Марадоной. А гроб с телом Марадоны вынесли из президентского дворца из соображений безопасности.

Стоит отметить, что великий футболист оставил завещание, в котором просил забальзамировать его тело.





Кроме того, в ходе беспорядков у президентского дворца в Буэнос-Айресе, где прощались с Диего Марадоной, пострадали русские пропагандисты "RT на русском". Во время прямого включения корреспондент Рикардо Ромеро получил удар по губе камнем, а в оператора Хуана Левина Гарсию попали резиновой пулей.







Напомним, что причиной смерти легенарного футболиста стала остановка сердца.

