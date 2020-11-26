Месси, Роналду и другие звезды почтили память легенды. ФОТО

Матчи Лиги чемпионов 25 ноября начались с минуты молчания в память о Диего Армандо Марадоне.

Так футбол прощается со своим кудесником. В Неаполе тысячи фанатов пришли вечером к дому, на котором нарисован мурал с их кумиром, который принес клубу два скудетто - ни до, ни после эта вершина неаполитанцам не покорялась.

Мэр города уже объявил, что стадиону, на котором играет "Наполи", дадут новое имя, и имя будет - Диего. А в Аргентине объявили трехдневный траур. Об этом объявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

- Ты вознес нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим. Нам всегда будет тебя не хватать, Диего, - написал он в Твиттер.

О Марадоне в этот день вспоминают великие футболисты и великие клубы.

Это очень грустная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду. О многом можно сказать, но сейчас лишь прошу Бога дать сил членам его семьи. Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах.

Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет наследие без ограничений и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут!

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям.

Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех тех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда!

Ушел из жизни мой друг – легендарный Марадона! Аргентинец, покоривший мир благодаря мячу в его ногах, но также и благодаря своему позитиву и уникальному характеру. Я уже не раз говорил, что из тех, кого я видел на поле, он был лучшим. Его выступления по всему миру радовали всю страну и восхищали всех нас. Я никогда не забуду, как мы веселились вместе. Он никогда не был противником для меня. Он обращался со мной как с братом. Он ушел слишком рано. Обнимаю аргентинцев, обнимаю его семью. Это великое горе. Ступай с Богом, брат!

Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время для слов. Прощай, Диего, мы любим тебя.

"Реал Мадрид", президент и совет директоров клуба глубоко опечалены известием о смерти настоящей легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям, его бывшим клубам и футбольным фанатам по всему миру, особенно в Аргентине. Диего Марадона, один из величайших футболистов в истории игры, скончался в возрасте 60 лет.

Он оставил после себя поистине впечатляющее наследие. Икона для миллионов фанатов во всем мире".

Марадона вдохновлял и восхищал не только футбольный мир. Эмир Кустурица в свое время снял фильм об аргентинце. В день смерти в память о нем режиссер без слов разместил несколько совместных фотографий.

А украинский писатель Сергей Жадан попрощался с Марадоной стихотворением, которое он написал в 2007 году.

Той, хто продавав кокаїн Марадоні,

і той, хто підносив губку із оцтом,

і хто пробивав дубас на мікрорайоні,

знають, що життя – це штука із сильним осадом.

Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися

в кінці життя,

це погані передчуття, які починають збуватися,

це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,

і заради чого погоджуєшся продаватися.

Те, що закладається в тебе замість агресії,

те, що ти маєш сплатити до останнього цента,

життя — це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,

бог — це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.

Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,

це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.

І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,

то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.

Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,

щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,

за кожен із листопадів, що на нього осипався,

за тишу і темряву, до яких він потрапив.

І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися

одних законів під прогнутим небом відчаю,

я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,

згадуючи про мене

і про мої свідчення.

Хто знає, яким буде продовження.

Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.

Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.

Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.

Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.

Часто останнє бажання - це бажання усіх підставити.

Як говорив Ісус, розкинувши руки -

Я повернуся ще, суки.













Марадона в 1979 году в матче против сборной СССР. Фото: Argentine Football Association













Диего Марадона на Primera División, 20 октября 1976 года. Фото: Humberto Speranza - El Gráfico















Марадона на церемонии награждения за спортивные открытия 1979 года. Фото: instagram.com/maradona















Марадона празднует победу в чемпионате Аргентины (1981 год). Фото: El Grafico















Марадона со своим земляком Марио Кемпесом перед матчем Барселоны против Валенсии в 1982 году. Фото: El Gráfico















Марадона держит трофей чемпионата мира 1986 года. Фото: en.wikipedia.org















Диего Марадона и аргентинский футболист Рикардо Бочини. (2007).















Марадона на посту главного тренера клуба «Аль-Васл» в 2012 году. Фото: Neogeolegend/ru.wikipedia.org











Футболка Марадоны в клубном музее «Барселоны». Фото: S. Plaine/ru.wikipedia.org















Марадона и Лионель Месси (слева) изображены на воссоздании картины Микеланджело «Сотворение Адама» на потолке спортивного клуба в Барракасе, Буэнос-Айрес. Фото: Juano Tesone















После этой фрески Марадону прозвали "Рукой бога". Фото: ru.wikipedia.org

