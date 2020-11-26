Месси, Роналду и другие звезды почтили память легенды. ФОТО

Матчи Лиги чемпионов 25 ноября начались с минуты молчания в память о Диего Армандо Марадоне.
Так футбол прощается со своим кудесником. В Неаполе тысячи фанатов пришли вечером к дому, на котором нарисован мурал с их кумиром, который принес клубу два скудетто - ни до, ни после эта вершина неаполитанцам не покорялась.
Мэр города уже объявил, что стадиону, на котором играет "Наполи", дадут новое имя, и имя будет - Диего. А в Аргентине объявили трехдневный траур. Об этом объявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
- Ты вознес нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим. Нам всегда будет тебя не хватать, Диего, - написал он в Твиттер.
О Марадоне в этот день вспоминают великие футболисты и великие клубы.Пеле
Это очень грустная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду. О многом можно сказать, но сейчас лишь прошу Бога дать сил членам его семьи. Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах.
Криштиану Роналду
Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет наследие без ограничений и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут!
Лео Месси
Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям.
Андрей Шевченко
Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменит того, что ты сделал для всех тех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда!
Ромарио
Ушел из жизни мой друг – легендарный Марадона! Аргентинец, покоривший мир благодаря мячу в его ногах, но также и благодаря своему позитиву и уникальному характеру. Я уже не раз говорил, что из тех, кого я видел на поле, он был лучшим. Его выступления по всему миру радовали всю страну и восхищали всех нас. Я никогда не забуду, как мы веселились вместе. Он никогда не был противником для меня. Он обращался со мной как с братом. Он ушел слишком рано. Обнимаю аргентинцев, обнимаю его семью. Это великое горе. Ступай с Богом, брат!"Наполи"
Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время для слов. Прощай, Диего, мы любим тебя."Реал"
"Реал Мадрид", президент и совет директоров клуба глубоко опечалены известием о смерти настоящей легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям, его бывшим клубам и футбольным фанатам по всему миру, особенно в Аргентине. Диего Марадона, один из величайших футболистов в истории игры, скончался в возрасте 60 лет.
Он оставил после себя поистине впечатляющее наследие. Икона для миллионов фанатов во всем мире".Как говорил Христос, раскинув руки - еще вернусь я, суки!
Марадона вдохновлял и восхищал не только футбольный мир. Эмир Кустурица в свое время снял фильм об аргентинце. В день смерти в память о нем режиссер без слов разместил несколько совместных фотографий.
А украинский писатель Сергей Жадан попрощался с Марадоной стихотворением, которое он написал в 2007 году.
Той, хто продавав кокаїн Марадоні,
і той, хто підносив губку із оцтом,
і хто пробивав дубас на мікрорайоні,
знають, що життя – це штука із сильним осадом.
Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися
в кінці життя,
це погані передчуття, які починають збуватися,
це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,
і заради чого погоджуєшся продаватися.
Те, що закладається в тебе замість агресії,
те, що ти маєш сплатити до останнього цента,
життя — це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,
бог — це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.
Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,
це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.
І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,
то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.
Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,
щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,
за кожен із листопадів, що на нього осипався,
за тишу і темряву, до яких він потрапив.
І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися
одних законів під прогнутим небом відчаю,
я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,
згадуючи про мене
і про мої свідчення.
Хто знає, яким буде продовження.
Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.
Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.
Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.
Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.
Часто останнє бажання - це бажання усіх підставити.
Як говорив Ісус, розкинувши руки -
Я повернуся ще, суки.
В маленьком провинциальном городке, пригороде Буэнос-Айреса Ланусе, 30 октября 1960 года в семье простого рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко появился пятый ребенок Диего. Он был первым мальчиком в семье – до этого у Дальмы рождались только девочки. Детство будущей звезды футбола прошло в аргентинских трущобах, где он учился владеть мячом вместе с дворовыми мальчишками.