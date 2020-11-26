Гол века. Умер легендарный Марадона. Видео

Легенда мирового футбола Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября через несколько дней после операции на мозге.

Марадона официально признан лучшим футболистом 20 века по итогам голосования на сайте FIFA. Корреспондент.net вспоминает автора знаменитой "руки бога".

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. По данным издания Clarin, причиной смерти Марадоны стала внезапная остановка сердца.

В начале ноября Марадону госпитализировали для медобследования, в ходе которого у него нашли субдуральную гематому. После операции на мозге врачи уже 12 ноября выписали его из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.

В 1986 году он привел сборную Аргентины к победе на Чемпионате мира. И еще дважды (в 1987 и 1990) - сделал чемпионом Италии главный клуб своей жизни, итальянский Наполи. Два этих чемпионства до сих пор остаются единственными в истории неаполитанского клуба.

Кроме аргентинских клубов и Наполи, Марадона выступал в составе итальянской Севильи, а также в испанской Барселоне. Трансфер в Барселону стоил рекордные на то время восемь миллионов долларов. В Каталонии он был настоящим идолом.

Марадона также был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. За сборную Аргентины сыграл 113 матчей и забил 50 мячей.

Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины.

Экспертами он неоднократно признавался одним из лучших игроков в футбол в истории.

"Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери", - говорил как-то великий футболист, который в детстве лепил и продавал глиняные горшки, а всю выручку отдавал матери.

Во многом Марадону называют лучшим футболистом века из-за двух голов в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Один из них он забил рукой - а потом сказал, что это была "рука бога" и "отчасти голова Марадоны":

А второй - обыграв половину английской сборной. И этот мяч признан лучшим за всю историю Чемпионатов мира, его называют "голом столетия":

"Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь", - написал президент Аргентины Альберто Фернандес на своей странице в Twitter, объявляя о трехдневном трауре.

На поздних этапах своей карьеры Марадона пристрастился к кокаину. В 1991 году его отстранили от игры на 15 месяцев после того, как наркотик был обнаружен в его анализах. Через три года в его крови нашли эфедрин и вновь отстранили.

В 1997 году 37-летний Марадона ушел из профессионального футбола. В 2008 году он был назначен главным тренером сборной, но покинул этот пост через два года после поражения Германии в четвертьфинале.

В последние годы Марадона попадал в прессу из-за спровоцированных им скандалов. Один из таких эпизодов произошел два года назад в Санкт-Петербурге, когда после победы своей команды он показывал два средних пальца всему стадиону.

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Эти кадры взорвали интернет, а вскоре были обнародованы фотографии, на которых одного из величайших футболистов выводили за руки. Тогда СМИ писали, что Марадону отправили на госпитализацию.

В 1999 году он был приговорен к двум годам условно за стрельбу по журналистам из пневматической винтовки.

Марадона также разбил стакан о голову мисс Полинезии, когда та поспорила с его дочерью. Девушке наложили несколько швов.

Пристрастие к наркотическим веществам и лишний вес стали причинами ухудшения здоровья футболиста. В 2004 году у него произошел сердечный приступ. Он также долгое время лечился от цирроза печени, который развился после гепатита.