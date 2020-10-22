Легендарный вратарь Петер Чех возобновляет карьеру в "Челси"

Главный тренер Фрэнк Лэмпард заверяет: это сделано не для футбольной романтики

Легендарный вратарь "Челси" Петр Чех возобновляет карьеру в лондонском клубе, его внесли в заявку команды на матчи Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Чех завершил карьеру в 2019-м, когда объявил об уходе из лондонского "Арсенала". В последнее время он помогал тренировать голкиперов Челси своему экс-партнеру по команде Фрэнку Лэмпарду, который сейчас является главным тренером клуба.

В клубе добавили, что 38-летнего Чеха заявили как резервного вратаря – предупредительный шаг в связи с пандемией коронавируса. Главный тренер подчеркнул: это сделано не для футбольной романтики.

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В то же время Лэмпард отметил, что Чех находится в хорошей форме, еще относительно молод и, вероятно, мог бы продолжать играть.

"Я не уверен, что мы увидим в этом сезоне много матчей в его исполнении. Это зависит от того, как пойдет сезон, а также от пандемии коронавируса и изоляции, но по этой причине включение Чеха в состав было легким решением. Это может только помочь голкиперам, которых мы хотим видеть среди лучших голкиперов современности", – объяснил решение наставник "синих".





Чех также стал одним из символов команды. После травмы головы он выступал в специальном шлеме.





В начале октября 2020-го из-за вспышки коронавируса в сборной Украины на матч против Франции в заявку попал легендарный голкипер Александр Шовковский, который завершил карьеру четыре года назад. Однако на поле он так и не появился.