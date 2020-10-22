Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.51
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
21 октября 20, 14:57
Легендарный вратарь Петер Чех возобновляет карьеру в "Челси"
Петер Чех
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Голкипер Петер Чех включен в заявку "Челси" на АПЛ.

Главный тренер Фрэнк Лэмпард заверяет: это сделано не для футбольной романтики

Легендарный вратарь "Челси" Петр Чех возобновляет карьеру в лондонском клубе, его внесли в заявку команды на матчи Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Чех завершил карьеру в 2019-м, когда объявил об уходе из лондонского "Арсенала". В последнее время он помогал тренировать голкиперов Челси своему экс-партнеру по команде Фрэнку Лэмпарду, который сейчас является главным тренером клуба.

В клубе добавили, что 38-летнего Чеха заявили как резервного вратаря – предупредительный шаг в связи с пандемией коронавируса. Главный тренер подчеркнул: это сделано не для футбольной романтики.

Смотрите также: Лига чемпионов. "Динамо" – 0:2 – "Ювентус": видео лучших моментов и всех голов

В то же время Лэмпард отметил, что Чех находится в хорошей форме, еще относительно молод и, вероятно, мог бы продолжать играть.

"Я не уверен, что мы увидим в этом сезоне много матчей в его исполнении. Это зависит от того, как пойдет сезон, а также от пандемии коронавируса и изоляции, но по этой причине включение Чеха в состав было легким решением. Это может только помочь голкиперам, которых мы хотим видеть среди лучших голкиперов современности", – объяснил решение наставник "синих".

Петер Чех выступал за Челси с 2004-го по 2015-й год. Он более 10 лет был основным голкипером, вместе с лондонским клубом выиграл ряд трофеев, в том числе Лигу чемпионов и АПЛ. 

Чех также стал одним из символов команды. После травмы головы он выступал в специальном шлеме. 

В начале октября 2020-го из-за вспышки коронавируса в сборной Украины на матч против Франции в заявку попал легендарный голкипер Александр Шовковский, который завершил карьеру четыре года назад. Однако на поле он так и не появился.
liga.net
Ещё по теме:
Легендарный капитан "Зари" завершил карьеру
Роналду побил уникальное достижение Андрея Шевченко
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал ЛЕ
Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер". Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Шахтер" побеждает "Реал" в Мадриде. Видео
noimageКакие шансы «Динамо» в ЛЧ после поражения от «Ювентуса»?
Лента новостей