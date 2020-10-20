Лига чемпионов. "Динамо" проиграло "Ювентусу". Видео

Киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграло туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2.
Оба гола в ворота Георгия Бушана забил испанский форвард туринцев Альваро Мората.
Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента назначения Мирчи Луческу главным тренером клуба 23 июля.
Начало второго тайма для киевлян обернулось настоящим кошмаром. С ударом Кулусевски со средней дистанции Бущан справился, отбив мяч перед собой, но с добиванием Альваро Мораты наш кипер ничего поделать не мог. После пропущенного гола и последующих замен киевляне немного выровняли игру, но забить в ответ у подопечных Мирчи Луческу не получилось. А вот туринский суперклуб сумел удвоить преимущество. На 84-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга, а набежавший Мората головой переправил круглого в ворота.
Таким образом, Динамо впервые проиграло при Луческу на посту главного тренера.
Динамо 0:2 Ювентус
Голы: Мората 46', 84'
Предупреждения: Бентанкур 45', Куадрадо 50', Демирал 59'
На матч пустили 30% от общего количества болельщиков, которое может вместить НСК Олимпийский. Поединок прошел без участия главной звезды "Ювентуса" – легендарного Криштиану Роналду.На пути в групповой этап ЛЧ "Динамо" обыграло нидерландский "АЗ Алкмаар" и бельгийский "Гент".