Лига чемпионов. "Динамо" проиграло "Ювентусу". Видео

В первом тайме Ювентус играл первым номером, однако по-настоящему опасных моментов у ворот Бущана было немного и со всем, что создавали туринцы, кипер Динамо справлялся, лишь изредка ошибаясь на выходе.

Начало второго тайма для киевлян обернулось настоящим кошмаром. С ударом Кулусевски со средней дистанции Бущан справился, отбив мяч перед собой, но с добиванием Альваро Мораты наш кипер ничего поделать не мог. После пропущенного гола и последующих замен киевляне немного выровняли игру, но забить в ответ у подопечных Мирчи Луческу не получилось. А вот туринский суперклуб сумел удвоить преимущество. На 84-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга, а набежавший Мората головой переправил круглого в ворота.

Таким образом, Динамо впервые проиграло при Луческу на посту главного тренера.

Динамо 0:2 Ювентус

Голы: Мората 46', 84'

Предупреждения: Бентанкур 45', Куадрадо 50', Демирал 59'