Шевченко прокомментировал историческую победу над Испанией

Победа сборной Украины над Испанией в Лиге наций УЕФА является не чудом, а результатом проделанной работы и самоотдачи игроков. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер Украины Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Я считаю, что это не чудо, а именно выполненная работа. Игроки, которые вышли на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, при желании бороться. Мы не просто боролись – мы сражались за каждый клочок футбольного поля", – сказал он.

По словам Шевченко, планом было сдержать Испанию в первом тайме, заставить ее раскрыться и использовать свой момент. Он несколько раз поблагодарил футболистов за самоотдачу и выполнение установки тренерского штаба, а также подчеркнул: команда проделала невероятный объем работы.

Шевченко также признался, что поаплодировал в раздевалке вратарю Георгию Бущану, и назвал его игру превосходной.

В то же время тренер сборной согласился, что Украина пока не может играть на равных с такими командами как Испания и Германия, потому ей приходится подстраивать игру под соперника. Он отметил, что задача сборной остается неизменной – не вылететь из элитного дивизиона Лиги наций.

"Я получил прекрасный тренерский опыт сегодня. Я был вынужден приспосабливаться к ситуации, полностью изменить структуру игры, требовать от футболистов совсем другое", – добавил он.





Перед матчем с Испанией кадровая ситуация улучшилась, но ряд основных исполнителей так и не присоединились к команде.





7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1. Это самое крупное поражение в истории украинской команды.









13 октября сборная со счетом 1:0 впервые в истории обыграла Испанию.





14 и 17 ноября сборная сыграет последние матчи группового этапа Лиги наций против Германии и Швейцарии.