Рекордное поражение сборной. Франция 7:1 Украина. видео

Сборная Украины по футболу со счетом 7:1 проиграла сборной Франции в товарищеском матче. Поражение от действующих чемпионов мира стало крупнейшим за всю историю существования национальной команды.





Украинцы вышли на поединок в абсолютно экспериментальном составе, за главную команду страны дебютировали сразу несколько футболистов, в том числе 18-летний центральный защитник Илья Забарный. Из-за травм и коронавируса выбыли 14 игроков сборной – на матч был заявлен (но так и не появился на поле) даже тренер и в прошлом легендарный вратарь Александр Шовковский.





С первых минут украинцам не хватало сыгранности. В то же время Франция поймала кураж.







