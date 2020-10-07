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Спорт
Футбол
7 октября 20, 10:35
Легендарный украинский вратарь возобновляет карьеру в 45 лет
Александр Шовковский
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Александр Шовковский временно возобновляет футбольную карьеру. Он будет запасным вратарем в матче Франции и Украины.

Легендарный вратарь Александр Шовковский вынужден временно возобновить футбольную карьеру. Как сообщает Фраза, он будет запасным голкипером в товарищеском матче Франции и Украины, который состоится в Париже сегодня.

Дело в том, что из-за коронавируса наша команда потеряла сразу трех вратарей – Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькива.

Теперь в распоряжении Андрея Шевченко остался лишь страж ворот киевского «Динамо» Георгий Бущан, который должен выйти в стартовом составе.

Запасным же в этой встрече будет Александр Шовковский, который является членом тренерского штаба национальной команды.

Сейчас ему уже 45 лет. Напомним, он завершил карьеру в 2016 году, играя за киевское «Динамо» с 1993 года.

Сам спортсмен уже заявил: «Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того, как восстановил на пальцах правой руки порванные сухожилия в январе 2018 года. Честно говоря, и не собирался, но иногда обстоятельства заставляют».

Александр Шовковский добавил: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах на будущее. И пусть всегда с вами будет температура 36,6».

Ранее появился прогноз на матч Франции и Украины в Париже.

В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена.
Fraza.ua
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