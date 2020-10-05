Серьезные изменения в подготовке сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в национальную команду голкипера «Александрии» Юрия Панькива, а также хавбека киевского «Динамо» Владимира Шепелева. Об этом сообщает Фраза, ссылаясь на sport.ua.

В Париж сборная Украины вылетает в сегодня, 5 октября, в 11 утра. Игроки «Шахтера» точно не летят — в понедельник и четверг они будут повторно сдавать тесты на коронавирус. Уже в столице Франции к сборной присоединятся легионеры.

Из «Шахтера» в национальную команду были вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.

Отметим, что 7 октября наша команда сыграет на выезде товарищеский поединок против сборной Франции. А уже 10 и 13 октября сборная Украины сыграет два домашних поединка в Лиге наций против Германии и Испании.