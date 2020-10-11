Сборная Украины уступила команде Германии: фото, видео

10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2.

Счет на 20-минуте матча открыли немцы – гол забил Маттиас Гюнтер, на 49-й минуте Леон Горетцка удвоил счет.

Украинцы смогли отыграть только один мяч – на 77-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти.

В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии – 1:0.

Турнирное положение после трех туров: Испания – 7 очков, Германия – 5, Украина – 3, Швейцария – 1.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании.





Первый тест не выявил коронавирус у членов команды, однако повторный показал инфекцию сразу у 18 человек: девяти футболистов и девяти человек из персонала.





Перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков.





В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявляли тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского, но он так и не вышел на поле.







Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO



5 октября выявили COVID-19 у основных игроков "Шахтера" и сборной – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вся команда ушла на самоизоляцию.