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Спорт
Футбол
11 октября 20, 09:42
Сборная Украины уступила команде Германии: фото, видео
Швейцария,сборная Испании
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В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии

10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2.

Счет на 20-минуте матча открыли немцы – гол забил Маттиас Гюнтер, на 49-й минуте Леон Горетцка удвоил счет.

Украинцы смогли отыграть только один мяч – на 77-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти.


В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии – 1:0.

Турнирное положение после трех туров: Испания – 7 очков, Германия – 5, Украина – 3, Швейцария – 1.


Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании.


5 октября выявили COVID-19 у основных игроков "Шахтера" и сборной – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вся команда ушла на самоизоляцию. 

Первый тест не выявил коронавирус у членов команды, однако повторный показал инфекцию сразу у 18 человек: девяти футболистов и девяти человек из персонала. 

Перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков. 

В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявляли тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского, но он так и не вышел на поле. 

7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды. 

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO 
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liga.net
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