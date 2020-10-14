Впервые в истории Украина побеждает Испанию. ВИДЕО

Сборная Украины после серии неутешительных матчей наконец смогла порадовать своих болельщиков, неожиданно обыграв сборную Испании 1:0 в Киеве на НСК "Олимпийском" в рамках четвертого тура Лиги Наций.

После поражения от Германии 1:2 Андрей Шевченко произвел несколько замен в составе. Одну вынужденную - дисквалифицированного Малиновского заменил Евгений Макаренко. И одну неожиданную - Виктора Цыганкова на фланге сменил Александр Зубков.

Матч начался достаточно трудно для сине-желтой команды. Гости обложили ворота Бущана стандартами и опасными моментами, и фактически первые 45 минут наша сборная не переходила свою половину поля. И только блестящая игра голкипера киевского "Динамо", третьего номера сборной (после Пятова и Лунина), позволила удержать ворота на замке.

А вот после перерыва Украина заиграла так, словно ее подменили. Стали возникать моменты уже у ворот вратаря Манчестер Юнайтед Де Хеа и один из них привел к голу вышедшего на замену Виктора Цыганкова.

Это первая победа украинцев в семи матчах с испанцами: до этого было пять поражений и ничья.

Сборная Испании всего лишь второй раз за 41 матч проиграла сборной страны постсоветского пространства. Первой из стран бывшего СССР испанцев обыграла Грузия в 2016 году (1:0). Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию по пенальти, но основное время матча закончилось со счетом 1:1.

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В параллельном матче нашей группы сборная Германии не смогла обыграть дома сборную Швейцарии 3:3.

Украина — Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Макаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Цыганков, 65).

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Мерино (Себальос, 46), Родри, Каналес (Ольмо, 73) — Родриго (Оярсабаль, 58), Фати (Ф. Торрес, 57), Траоре.

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