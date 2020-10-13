За два часа до игры Украина-Испания 50% билетов аннулировали

Квота билетов на матч Лиги Наций Украина-Испания за несколько часов до матча была сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Об этом сообщает 13 октября пресс-служба УАФ.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне". Комиссия пришла к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе.

- Первые 15% билетов, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов. Если вы не получали так сообщение - ждем вас на НСК "Олимпийский, - сказано в сообщении.

Самое главное в нынешних условиях - это безопасность, подчеркнули в УАФ.

- Просим прощения за неудобства, связанные с такими изменениями и надеемся на Ваше понимание. Просим всех, кто будет поддерживать сегодня национальную сборную в матче с Испанией, соблюдать все меры безопасности и болеть ответственно! - подытожили а УАФ.

На предыдущем матче Украина - Германия присутствовало чуть более 17 тысяч зрителей. Это менее 30% от вместимости "Олимпийского", что, по правилам УЕФА, сейчас является максимальной зрительской аудиторией.

Напомним, что согласно решению Кабмина на внеочередном заседании 13 октября, теперь до конца 2020 года в зеленой зоне будут позволены массовые мероприятия количеством до 50 человек, в желтой - не более 30, оранжевой - не более 20. То есть концерты фактически оказалась под запретом, потому что никто не будет организовывать выступление для такого количества человек. Разрешается проведение спортивных соревнований без зрителей. Для международных соревнований (например, Лига чемпионов) может быть сделано исключение по решению местных властей и Минздрава.

Ранее мы сообщали, что букмекеры после матча с Германией поверили в Украину, но Испания все равно фаворит.

Сборная Украины имеет в активе три очка в группе Лиги Наций: победа над швейцарцами остается пока единственной, в то время как поражений уже два: от той же Испании в гостевой игре (0:4) и от немцев. Испанцы же - лидеры нашей группы, у них 7 очков. В прошлом туре подопечные Луиса Энрике разобрались со Швейцарией (1:0).

Во всех турнирах команды провели между собой шесть матчей - пять раз побеждала Испания, и лишь один раз была зафиксирована ничья.