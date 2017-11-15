Форвард Реала - игрок 2017 года по версии Goal

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии британского издания Goal.
На втором месте расположился голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку призёров полузащитник "Реала" Лука Модрич. К слову, форвард "Барселоны" Лионель Месси занял лишь четвёртое место.
Отметим, что награда "Goal 50" вручается ежегодно. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев.
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Напомним, что ранее капитан "Реала" Серхио Рамос был признан лучшим защитником 2017 года по версии Goal.