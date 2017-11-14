Роналду хочет покинуть Реал ближайшим летом

Испанское издание AS утром 14-го ноября встретило своих читателей громкой новостью. Из источников стало известно, что Криштиану Роналду намерен покинуть "Реал" ближайшим летом. О своем желании португалец уже объявил президенту клуба Флорентино Пересу.

Роналду попросил Переса облегчить процесс трансфера, однако президент Реала не намерен отпускать своего лидера. Сообщается, что Криштиану получил предложение о продолжении сотрудничества, однако его не устраивает свое положение в клубе. Роналду считает, что "Реал" недостаточно ценит его, свидетельством чего является желание мадридцев подписать звезд первой величины, таких как Мбаппе.

Сообщается, что после матча Лиги чемпионов с "Тоттенхемом" Роналду заявил, что он счастлив, однако продолжать сотрудничество с Реалом не намерен.