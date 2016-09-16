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Спорт
Футбол
15 сентября 16, 12:21
Украина примет финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 (ФОТО)
УЕФА
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Чиновники УЕФА сегодня приняли решение отдать право организации финала главного турнира еврофутбола украинской столице
Финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Такое решение было принято на конгрессе УЕФА в Афинах, что подтвердил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

"Финал Лиги чемпионов 2018 состоится в Украине! Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов-2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно - для украинских болельщиков. Убежден, мы проведем этот финал на самом высоком уровне", - написал он.



О том, что все необходимые гарантии для того, чтобы провести финал ЛЧ-2018 года в Киеве были привезены в Совет европейских футбольных ассоциаций, 12 сентября сообщал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.


Финал Лиги чемпионов следующего сезона (2016-2017 гг) пройдет в Уэльсе.

Источник: liga
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