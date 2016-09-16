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Спорт
Футбол
15 сентября 16, 17:00
УЕФА требует от Киева безопасности для финала ЛЧ 2018
уефа
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Функционер - о некоторых деталях подготовки к финалу ЛЧ 2018

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал какие требования выдвигаются к Киеву, как к месту проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года.

- Какие требования должна выполнить украинская сторона?

- Столичный НСК "Олимпийский" входит в категорию Элит в рейтинге УЕФА, потому может принимать матчи высочайшего уровня. Помимо стадиона, Киев должен предоставить 2 600 номеров в пятизвездочных и четырехзвездочных гостиницах. В УЕФА должны понимать, что они могут привезти своих спонсоров и партнеров, президентов федераций из других стран, которые будут размещаться в Киеве. Также УЕФА ставит условия для аэропорта в Борисполе - открытое небо, так как ночью будут летать самолеты. Столица Украины должна без проблем принять около 60 тысяч болельщиков. Также Киев должен организовать две зоны гостеприимства для команд, которые сыграют в финале, предоставить гарантии УЕФА от Министерства финансов и Государственной службы интеллектуальной собственности.

Но самое главное – Киев должен предоставить гарантии безопасности всем участникам будущего матча, начиная от футболистов, заканчивая болельщиками.

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- Почему финал Лиги чемпионов в Киеве нужен Украине?

- Финал Лиги чемпионов – это один из самых рейтинговых футбольных матчей, сравнимый с финалами чемпионатов мира и Европы. В среднем главный матч турнира смотрит около 300 миллионов человек по всему миру. А весь турнир Лиги чемпионов сезона 2017/18 пройдет под девизом Road to Kyiv – Дорога в Киев. Неплохая возможность вновь заговорить об Украине в позитивном ключе, и заставить футбольных болельщиков проверить, где же находится столица Украины.

Кроме того, Киев может неплохо заработать на проведении матча. Собственно с организацией матча ФФУ поможет УЕФА, а вот доходы от него пойдут в копилку Украины.
UA-Football
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