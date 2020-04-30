Легендарный теннисист Андре Агасси отмечает 50-летний юбилей

Первый в истории обладатель карьерного "Большого шлема" Андре Агасси, родившийся в Лас-Вегасе 29 апреля, отметил 50-летний юбилей.

За свою продолжительную карьеру он победил в 60 турнирах в одиночном (в том числе 8 турниров "Большого шлема") разряде. Как победитель всех четырех турниров "Большого шлема" и Олимпийских игр, Агасси стал первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде среди мужчин.

Выиграв Открытый чемпионат Франции в 1999 году Агасси стал первым теннисистом, который выиграл все турниры "Большого шлема" на трех разных покрытиях в разное время - харде, грунте и траве.

В 1996-м году Андре стал Олимпийским чемпионом в Атланте. В финале олимпийского теннисного турнира Игр Андре одержал победу над испанцем Серхи Бругерой.

Профессиональную карьеру Агасси завершил на одном из своих любимых турниров - Открытом чемпионате США. 36-летний теннисист дошёл до третьего круга, где всё же уступил немцу Бенджамину Беккеру. За время выступления в Туре Агасси заработал $31,152,975 призовых.

В 2017 году Агасси начал тренировать серба Новака Джоковича, однако в марте 2019 года они прекратили сотрудничество.