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2 сентября 21, 11:02
Роналду - лучший бомбардир в истории сборных
В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).
Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.
Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.
Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.
В следующем поединке Португалия сыграет против Катара. Встреча состоится в рамках товарищеского матча и пройдет 4 сентября.
Источник: https://korrespondent.net/