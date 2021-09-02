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Спорт
Новости спорта
2 сентября 21, 11:02
Роналду - лучший бомбардир в истории сборных
Криштиану Роналду
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Португалец забил в составе национальной команды 111 голов.
В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).

Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.

Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.

Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.

В следующем поединке Португалия сыграет против Катара. Встреча состоится в рамках товарищеского матча и пройдет 4 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
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