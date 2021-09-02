Роналду - лучший бомбардир в истории сборных

В рамках отборочного этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла национальную команды Ирландии (2:1).





Португальская команда одержала победу в самой концовке встречи благодаря усилиям Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем.





Благодаря этим голам 36-летний нападающий имеет на своем счету 111 голов в составе сборной Португалии, что является новым мировым рекордом.





Роналду превзошел достижение иранского форварда Али Даеи, который забил за сборную 109 голов.





В следующем поединке Португалия сыграет против Катара. Встреча состоится в рамках товарищеского матча и пройдет 4 сентября.



