Луческу прокомментировал победу в Кубке Украины

Киевское "Динамо" завершило сезон на мажорной ноте, к Суперкубку Украины и чемпионату Украины, добавив еще и Кубок Украины. В финальном матче, который состоялся в Тернополе, динамовцы обыграли луганскую "Зарю" (1:0) в дополнительное время.

После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о завоеванном Кубке.

- Титульные матчи всегда очень важны. Это возможность показать, что игроки сделали за весь год. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе. Финалы не играются, финалы выигрываются. Реакция игроков была очень хорошей, они очень хотели выиграть этот трофей. Мы хотели подтвердить то хорошее, что сделали до этого времени.

Матч получился сложным. В первом тайме была равная игра, но во второй половине и экстратаймах все проходило под нашим контролем. Играли против хорошего соперника, который заслуженно финишировал третьим в УПЛ, который играет в очень красивый и зрелищный футбол. Показали хороший класс на фоне такого соперника, доминировали и создали много моментов, - передает Трибуна слова Луческу.

Румынский тренер также прокомментировал свое будущее в Киеве.

- Дайте нам порадоваться этому трофею. Я очень рад от того, как "Динамо" сыграло в финале Кубка и в целом в этом сезоне. Очень важный и сложный год. Под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и полностью выполняли то, что я от них требовал. Я с первого дня сказал, что мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы и ум. В футболе не только талант важен, хотя это тоже важная составляющая. Главное – желание игроков полностью отдаться этому виду спорта и уважать игровые принципы, которые мы решаем вместе. Соблюдение этих принципов приводит к завоеванию трофеев и получению удовольствия от футбола, – заключил Луческу.

Это 35-й трофей в тренерской карьере 75-летнего румынского тренер. Луческу 9 раз был чемпионом Украины, дважды – чемпионом Румынии, дважды – чемпионом Турции, трижды выиграл Кубок Румынии, однажды – Суперкубок Румынии, 8 раз – Суперкубок Украины, 1 раз – Суперкубок России. Также он завоевал один Кубок УЕФА и один Суперкубок УЕФА.

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