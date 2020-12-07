Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.27
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
7 декабря 20, 10:15
Скоро состоится еще один "бой понарошку" – видео
Флойд Мейвезер,Логан Пол
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самый кассовый боксер в истории Флойд Мейвезер сразится со звездой YouTube Логаном Полом
На волне успеха недавнего выставочного поединка легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса в США скоро состоится еще один "бой понарошку": бывший лучший боец планеты Флойд Мейвезер выйдет в ринг против Логана Пола – популярного среди американской молодежи видеоблогера YouTube и Instagram.

Пока неизвестно, где состоится бой, по каким правилам, сколько будет раундов, какой вес: Флойд намного меньше тяжеловеса Логана (до 90,7 кг). Максимальный вес у ветерана (68,5 кг) был в 2015 году.


Как уточнили в коротком рекламном ролике организаторы шоу, бой 20 февраля покажут на платной системе Fanmio: просмотр будет стоить от $25 до $70.


У Пола около 22,6 млн подписчиков в YouTube и 18,6 млн – в Instagram. У Мейвезера, который за карьеру профессионального боксера заработал сотни миллионов долларов и носит прозвище "Money", их больше – 24,2 млн в Instagram.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Мейвезер собрал за карьеру профи 50 побед при нуле поражений, 27 боев закончил досрочно. Через три дня после выхода в ринг ему исполнится 44 года. Последний официальный бой у него был в августе 2017-го: в 10-м раунде он забил звезду UFC Конора Макгрегора. 31 декабря 2018 года Флойд легко побил мелкого кикбоксера Теншина Насукаву в показательном поединке.


Флойд Мейвезер (фото — его Instagram)

25-летний Пол дебютировал в профибоксе в ноябре 2019-го: проиграл раздельным решением судей в шести раундах коллеге-влогеру с прозвищем "KSI".


Логан Пол (фото — его Instagram)

17 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в США решением судей, чем совершил сенсацию. После боя Ломаченко перенес вторую за пару лет операцию на плече.


В ночь на 1 ноября в Англии Усик не без труда победил Чисору.
liga.net
Ещё по теме:
12 декабря Владимир Кличко выйдет на ринг
У Мейвезера отнимут чемпионский пояс WBC?
Флойд Мейвезер уходит из спорта?
Хан в шоке результатами допинг-тестов Берто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей