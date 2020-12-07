Скоро состоится еще один "бой понарошку" – видео

На волне успеха недавнего выставочного поединка легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса в США скоро состоится еще один "бой понарошку": бывший лучший боец планеты Флойд Мейвезер выйдет в ринг против Логана Пола – популярного среди американской молодежи видеоблогера YouTube и Instagram.





Пока неизвестно, где состоится бой, по каким правилам, сколько будет раундов, какой вес: Флойд намного меньше тяжеловеса Логана (до 90,7 кг). Максимальный вес у ветерана (68,5 кг) был в 2015 году.







