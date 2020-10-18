Ломаченко - Лопес: Видео боя

Утром 18 октября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Поединок продлился все 12 раундов. Лопес был намного активнее и закономерно все судьи отдали ему победу. Судейский вердикт был беспощаден к украинцу: 112-116, 109-119, 111-117.

Эта победа стала для непобедимого Теофимо Лопеса 16-й на профи-ринге в профессиональной карьере, Ломаченко проиграл во второй раз при 14-и победах.

Таким образом, Лопес завоевал пояса WBO, WBA Super, WBC Franchise и IBF в легком весе, автоматически став абсолютным чемпионом мира по боксу, а Василий остался ни с чем.

Отметим, в эру 4-х основных боксерских организаций (с 2007 года, -прим. ред) абсолютный чемпион мира в этой весовой категории определился впервые. Последним абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе был американец Пернелл Уитакер (WBC, WBA и IBF), добывший титул в 1990 году.

Видео боя Ломаченко - Лопес:





Отметим, пункт о реванше отсутствовал в контракте на бой.

