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Спорт
Бокс
1 ноября 20, 22:40
Усик - Чисора: лучшие моменты боя
Усик - Чисора
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Лучшие моменты боя Александр Усик - Дерек Чисора.

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) на вечере бокса в Лондоне. Поединок, проходивший на Уэмбли-Арене, продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Усику. Судейский вердикт бы единогласен: 117-112, 115-113 дважды.

Напомним, что кроме победы Усик завоевал пояс WBO Inter-Continental, подтвердив свой статус обязательного претендента на чемпионский титул по линии Всемирной боксерской организации.

Лучшие моменты боя Усик - Чисора :


Ранее сообщалось, что Усик не намерен освобождать Энтони Джошуа от обязательной защиты титула WBO в бою с ним и если британец не выйдет на ринг с Александром, то рискует потерять один из чемпионских поясов.
telegraf.com.ua
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