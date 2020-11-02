Усик - Чисора: лучшие моменты боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) на вечере бокса в Лондоне. Поединок, проходивший на Уэмбли-Арене, продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Усику. Судейский вердикт бы единогласен: 117-112, 115-113 дважды.

Напомним, что кроме победы Усик завоевал пояс WBO Inter-Continental, подтвердив свой статус обязательного претендента на чемпионский титул по линии Всемирной боксерской организации.

Лучшие моменты боя Усик - Чисора :





Ранее сообщалось, что Усик не намерен освобождать Энтони Джошуа от обязательной защиты титула WBO в бою с ним и если британец не выйдет на ринг с Александром, то рискует потерять один из чемпионских поясов.

