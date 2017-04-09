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Спорт
Бокс
9 апреля 17, 21:18
Крым - это Украина, - объявил Баффер после боя Усика (ВИДЕО)
Усик
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В ночь на воскресенье по киевскому времени три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде в США.
Баффер после боя Усика на весь мир объявил Крым украинским: видео

Боксерский конферансье Майкл Баффер, объявляя победу украинского боксера, чемпиона по версии WBO Александра Усика в бою с американцем Майклом Хантером и называя его место рождения - Симферополь - объявил, что Крым - это Украина. 


В ночь на воскресенье по киевскому времени три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде в США.
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