Крым - это Украина, - объявил Баффер после боя Усика (ВИДЕО)

Баффер после боя Усика на весь мир объявил Крым украинским: видео





Боксерский конферансье Майкл Баффер, объявляя победу украинского боксера, чемпиона по версии WBO Александра Усика в бою с американцем Майклом Хантером и называя его место рождения - Симферополь - объявил, что Крым - это Украина.









В ночь на воскресенье по киевскому времени три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде в США.



