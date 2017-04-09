Усик эффектно защитил титул Чемпиона мира (ВИДЕО БОЯ)
Украинский боксер Александр Усик сумел защитить титул Чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO.
Во время боксерского вечера в Мэриленде (США) украинец единогласным решением судей одолел американца Майкла Хантера.
Счет на судейских записках показал, что Усик действительно был гораздо сильнее соперника - 117:110, 117:110, 117:110 в пользу украинского боксера.
Активно бой начал и украинец. Примечательно, что Усик до последнего пытался закончить бой досрочно, однако Хантер устоял под градом ударов украинца. Американец неплохо начал поединок, демонстрируя, что не собирается только обороняться
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И вот 12-й раунд. Финальный раунд! Усик в центре ринга держит позицию и работает серийно. Хантер не пытается лезть в атаку. Нокдаун! Усик зажал американца у канатов и просто бомбардирует американца.Арбитр не останвливает поединок. Гонг. Хантер чудом выстоял в концовке боя!
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Источник: apostrophe.ua