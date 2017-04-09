Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.91
USD
27.10
RUB
0.48
EUR
28.62
USD
26.95
RUB
0.47
EUR
28.93
USD
27.04
RUB
0.48
Спорт
Бокс
9 апреля 17, 09:34
Ломаченко, Усик, Гвоздик: победа боксеров в США (ВИДЕО)
Ломаченко, Усик, Гвоздик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В США состоялся украинский вечер бокса.
Трое наших боксеров одержали победы на Украинском вечере бокса в США.

В США состоялся украинский вечер бокса, где первую победу одержал украинец Александр Усик в поединке с Майклом Хантером, победив соперника по единогласному решению судей 117:110. 


twitter.com/HBOboxing 

В частности, хоть в 12 раунде Усик был близок к досрочному завершению боя, но после отсчета нокдауна Хантер смог продолжить бой.

В США также наш боксер Александр Гвоздик победил 31-летнего кубинца Юниэски Гонсалеса.


twitter.com/HBOboxing 

Украинец одержал победу после третьего раунда, когда рефери засчитал технический нокаут и остановил бой. 

Еще одну победу на украинском вечере бокса одержал Василий Ломаченко в бою с американцем Джейсоном Сосой.


twitter.com/HBOboxing 


Украинец в 6-м раунде дал жесткий ответ на попытку Сосы взять доминирование в бою. Команда американца выстояла до 9 раунда, после чего отказалась продолжать бой – у Сосы была гематома глаза. 


Напомним, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что хочет выйти на ринг в 2017 году как минимум три раза.

Источник: sport.unian.net
Ещё по теме:
Усик проведет следующий свой бой в США
Усик переезжает в США
Сергей Деревянченко одержал победу в США
ESPN: Ломаченко получил награду за лучший нокаут года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Усик эффектно защитил титул Чемпиона мира (ВИДЕО БОЯ)
noimageГимн Украины перед боем Владимира Кличко будет петь Стинг
noimageESPN: Ломаченко получил награду за лучший нокаут года
noimageСергей Деревянченко одержал победу в США
noimageМаксим Бурсак проведет бой за титул чемпиона мира
Лента новостей