Ломаченко, Усик, Гвоздик: победа боксеров в США (ВИДЕО)

Трое наших боксеров одержали победы на Украинском вечере бокса в США.





В США состоялся украинский вечер бокса, где первую победу одержал украинец Александр Усик в поединке с Майклом Хантером, победив соперника по единогласному решению судей 117:110.









twitter.com/HBOboxing





В частности, хоть в 12 раунде Усик был близок к досрочному завершению боя, но после отсчета нокдауна Хантер смог продолжить бой.





В США также наш боксер Александр Гвоздик победил 31-летнего кубинца Юниэски Гонсалеса.









twitter.com/HBOboxing





Украинец одержал победу после третьего раунда, когда рефери засчитал технический нокаут и остановил бой.





Еще одну победу на украинском вечере бокса одержал Василий Ломаченко в бою с американцем Джейсоном Сосой.









twitter.com/HBOboxing









Украинец в 6-м раунде дал жесткий ответ на попытку Сосы взять доминирование в бою. Команда американца выстояла до 9 раунда, после чего отказалась продолжать бой – у Сосы была гематома глаза.