Появились известия о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Как выяснили журналисты, за последние недели состояние здоровья семикратного чемпиона мира значительно улучшилось.





Как передает «Лента», в настоящее время Михаэль Шумахер дышит самостоятельно и больше не прикован к постели. Вместе со своими родными он проживает в основной части виллы, куда не допускают журналистов.





Сообщается, что Шумахеру все еще требуется постоянный уход и терапевтические процедуры, которые, по оценкам британских журналистов, обходятся семье автогонщика приблизительно в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.





Как сообщалось, врачи не особо верят в полное выздоровление Шумахера.









Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер вышел из комы.



