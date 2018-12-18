Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.63
USD
27.89
RUB
0.42
EUR
31.65
USD
27.82
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Автоспорт
18 декабря 18, 11:39
Появились известия о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
Михаэль Шумахер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Знаменитый немецкий автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер постепенно восстанавливается после тяжелейшей травмы, полученной еще в 2013 году.
Как выяснили журналисты, за последние недели состояние здоровья семикратного чемпиона мира значительно улучшилось.

Как передает «Лента», в настоящее время Михаэль Шумахер дышит самостоятельно и больше не прикован к постели. Вместе со своими родными он проживает в основной части виллы, куда не допускают журналистов.

Сообщается, что Шумахеру все еще требуется постоянный уход и терапевтические процедуры, которые, по оценкам британских журналистов, обходятся семье автогонщика приблизительно в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как сообщалось, врачи не особо верят в полное выздоровление Шумахера.


Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер вышел из комы.

Источник: fraza.ua 
Ещё по теме:
Южная Корея - Мексика 1:2
Марадона - о самочувствие и странных выходках
Роналду покидает турнир вслед за Месси
Анонс Гран-при Венгрии Формулы-1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Известный автогонщик завершил карьеру в Формуле-1
noimageФелипе Масса поздравил сына Шумахера с победой в Формуле-3
noimageАнонс Гран-при Венгрии Формулы-1
noimagePorsche смог побить легендарный рекорд Нюрбургринга
noimageФормула-1. Феттель добыл юбилейную победу в Канаде
Лента новостей