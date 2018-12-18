Появились известия о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
Как выяснили журналисты, за последние недели состояние здоровья семикратного чемпиона мира значительно улучшилось.
Как передает «Лента», в настоящее время Михаэль Шумахер дышит самостоятельно и больше не прикован к постели. Вместе со своими родными он проживает в основной части виллы, куда не допускают журналистов.
Сообщается, что Шумахеру все еще требуется постоянный уход и терапевтические процедуры, которые, по оценкам британских журналистов, обходятся семье автогонщика приблизительно в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Как сообщалось, врачи не особо верят в полное выздоровление Шумахера.
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Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер вышел из комы.
Источник: fraza.ua