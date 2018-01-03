Михаэль Шумахер – Что случилось с легендой Формулы-1

3 января легендарному гонщику Формулы-1 Михаэлю Шумахеру исполнилось 49 лет. Но вот уже четыре года как его жизнь покрыта мраком.



Как-то медицинский делегат Международной федерации автоспорта Гэри Харстстейн сказал: "Я считаю, что если были бы хорошие новости, нам бы их рассказали. Я очень боюсь (а по сути, почти не сомневаюсь), что хороших новостей о Михаэле мы не услышим никогда. И в этой ситуации любого пресс-релиза, который может выпустить его семья, я жду, скорее, со страхом…"



РОКОВОЙ СПУСК



Последние дни 2013 года. В Украине разгорается Майдан, в Европе отпраздновали Рождество и готовятся к Новому году. Поэтому молния французского сайта Europe1 в обед 29 декабря прошла мимо многих ушей.



"Семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер получил серьезную травму, катаясь на лыжах на альпийском курорте Мерибель. Немец упал и ударился головой, после чего его на вертолете с черепно-мозговой травмой доставили в больницу Гренобля", – говорилось в сообщении.







Ну катался, ну упал, ну доставили в больницу... Обычное дело для горнолыжников. Чего тревожиться? Михаэль отлично катается на лыжах, еще будучи пилотом "Феррари" он каждую зиму выезжал с командой в Альпы. Так что чуток подлечится и выпишется к новогоднему столу.

Чуть позже появилась хронология издания Le Dauphine: "В 11.07 по местному времени, Шумахер на большой скорости спускаясь с горы упал и ударился головой об камень. Несмотря на шлем, Михаэль получил серьезную черепно-мозговую травму. Уже в 11.15 его погрузили в медицинский вертолет и отправили в госпиталь города Мутье. По прибытии медиков семикратный чемпион в Формуле-1 был в сознании. В 11.53 Михаэль был доставлен в больницу Мутье, а уже в 12.45 его перевезли в госпиталь Гренобля. О состоянии Шумахера пока не сообщается".



А уже вечером за здоровье Михаэля стало тревожно. Врачи сообщили о кровоизлиянии в мозг. Гонщик впал в кому.



Наутро СМИ сообщают, что Шумахер перенес две операции, чтобы снизить внутричерепное давление. Он получил повреждения с правой стороны мозга.



30 декабря появилась первая официальная информация. Врачи дали пресс-конференцию: "Шумахер остается в критическом состоянии. Он был в состоянии комы, уже когда прибыл в больницу. Благодаря ночной операции, удалена гематома. Сейчас Шумахер введен в состояние искусственной комы, чтобы понизить давление на мозг".



"Если бы не шлем, его бы с нами уже не было, – шокируют медики. – К сожалению, у него был задет мозг. Мы не гарантируем счастливый исход".





КАК ШУМАХЕР СТАЛ МАРТЕНОМ

О том, что произошло в тот злополучный день – все молчок. По самой распространенной версии, Шумахер в компании с сыном и небольшой группой друзей, отправился кататься на лыжах. Во время спуска Михаэль остановился, чтобы помочь дочери своего друга, которая упала в сугроб. Шумахер оказался за пределами размеченной трассы и, поставив девочку на ноги, проехал несколько метров вниз по сугробам и не заметил скрытые под снегом камни. Потеряв равновесие, он упал головой на один из камней.

Спустя неделю после падения профессор Жан-Франсуа Пайен, заведующий отделением реанимации госпиталя Гренобля заявил: "Повреждения мозга у Шумахера очень серьезные и если он выживет, последствия останутся у него до конца жизни".



Собственно, это едва ли не последние официальные данные о здоровье Шумахера. С каждым днем было больше домыслов и слухов, чем конкретики. Семья гонщика закрыла его жизнь за семью печатями. Более того, в Гренобле Шумахер лечился под псевдонимом Жереми Мартен.



Тогда прогнозы почти всех врачей были неутешительными. Врач высшей категории, невропатолог Виталий Осташко делился с "Сегодня" своими мыслями:

"В данном случае медикаментозная кома позволяет пережить период, когда возможно восстановить нарушенные функции мозга. Но польза от пребывания в искусственной коме со временем резко снижается. Сутки, первые десять суток она очень нужна, потому что в этот период организм активно начинает восстанавливаться. Но со временем он расходует все свои ресурсы, все, что возможно было восстановить – восстановилось. Через три дня, неделю, месяц, организм еще может восстанавливаться, но дальнейшее пребывание в медикаментозной коме становится практически бесполезным. Человека нужно либо выводить из комы, либо искать какие-то другие решения".

Похожего мнения был и бывший врач FIA Гэри Хартстейн: "Крайне маловероятно, что Михаэль вернется таким, каким мы его знали до происшествия. Полагаю, если он сможет самостоятельно ходить, есть, одеваться, и если он в значительной степени сохранит элементы своей индивидуальности, это можно будет считать триумфом современной медицины и способности человека к восстановлению".



ПОВЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ КРАЖУ



Шли дни, недели, месяцы... Все что касалось здоровья Шумахера, было засекречено. Официальная новость появилась в июне 2014-го. Михаэль был перевезен из больницы в Гренобле в Швейцарию.



"Господин Шумахер был доставлен сегодня утром в университетскую больницу Лозанны. Он был помещен в палату, которая позволит ему находиться вместе с семьей, защитить частную жизнь и обеспечить наилучший уход. Как и в случае с любым другим пациентом, мы хотим сохранить врачебную тайну и обеспечить приватность семьи", – заявила пресс-секретарь больницы Дарси Кристен.







Во время транспортировки была украдена медицинская карточка Шумахера. После чего неизвестный под псевдонимом "Кагемуся" разослал сообщения нескольким немецким, английским и французским СМИ с предложением купить карту за 50 тысяч евро.



Вора быстро поймали, но не узнали никаких подробностей. Он повесился в своей камере. Потом выяснилось, что мужчина работал в вертолетной компании, занимавшейся перевозкой Шумахера из госпиталя в Гренобле в клинику в Лозанне.

15 СПЕЦОВ И МИЛЛИОНЫ ЕВРО

В сентябре 2014 года стало известно, теперь Шумахер будет проходить курс реабилитации в своем доме на берегу Женевского озера. Дом тут же был взят под плотную охрану от папарацци.

Говорят, за здоровьем Михаэля Шумахера следит команда из 15 специалистов. Их услуги, а также аренда необходимого медицинского оборудования обходятся еженедельно в сумму, превышающую 130 тысяч евро.



Немудрено, что семья гонщика продала его личный самолет за 30 млн евро и особняк в Норвегии за 3 млн евро.

СКВОЗЬ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ



Достоверно неизвестно в каком состоянии сейчас Шумахер. Есть некоторые заявления людей, которые, якобы, его видели.



Бывший пилот Формулы-1 француз Филипп Стрейфф: "Он не может говорить. Он парализован и находится в инвалидной коляске, у него проблемы с памятью и речью".

Анонимный источник: "Шумахер плачет, когда слышит голоса своих жены и детей".



Источник из семьи: "Михаэль подключен к аппарату искусственного дыхания и круглосуточно находится под наблюдением врачей. За время болезни его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес – с 74 до 45 килограммов. Он борется за жизнь из последних сил, но мы не думаем, что у него много шансов".



Феликс Дамм, юрист Шумахера: "Утверждения о том, что Михаэль якобы может ходить, – ложь. Он даже не может стоять при помощи своего специального врача. Никаких других комментариев о состоянии его здоровья я дать не могу".



Бразильский гонщик Фелипе Масса: "Я навещал его после инцидента. Казалось, он просто спит. Это было тяжело".





В ПЛАНАХ – ШТАТЫ

Менеджер гонщика Сабине Кем рассказала, почему так редко появляются новости о состоянии пилота: "Когда в прессе появляется информация о Михаэле, ее начинают по-разному интерпретировать, и после этого разносятся слухи. Все и так понимают, в каком он состоянии. Это вопрос достоинства". Из последнего. Шумахера подумывают перевезти в США для продолжения реабилитации. В Далласе есть специалист по травмам мозга Марк Уикс, имеющий свою клинику, которая может стать "новой надеждой" для семьи Шумахер.

КРАСНЫЙ БАРОН

Михаэль Шумахер родился 3 января 1969 года в Хюрт (Германия).

Рекордсмен Формулы-1 по чемпионским титулам – семь (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Выступал за команды: "Бенеттон" (1992-1995), "Феррари" (1996-2006), "Мерседес" (2010-2012).

За 19 сезонов в Ф-1 самая серьезная травма – перелом ноги на Гран-при Великобритании в 1999 году, помешавший ему стать чемпионом мира.



Пять фактов о Шуми:

Первым болидом была переделанная в карт газонокосилка.

Первое прозвище в Ф-1 – Солнечный мальчик, из-за ярко-желтого комбинезона и лучезарной улыбки. Потом стал Красным Бароном, когда привез "Феррари" пять чемпионских кубков.

В детстве кумиром Михаэля был знаменитый вратарь сборной Германии Тони Шумахер. "Вся школа была уверена, что он – мой дядя, – вспоминает Михаэль. – Мой авторитет неимоверно возрос. На самом деле мы вовсе не родственники, я видел его лишь с трибуны стадиона".

Сам Шумахер обожает футбол, играл за швейцарских любителей, а также во множестве благотворительных матчей.

За карьеру заработал миллиард долларов.





СЕМЬЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



1 августа 1995 года Михаэль женился на Коринне Беч, бывшей девушке своего друга Хайнца-Харальда Френтцена. Долгое время журналисты обвиняли Шумахера, что он отбил невесту у друга. Слухам положил конец сам Френтцен, объяснивший, что они с Коринной расстались еще до появления Шуми.





У Шумахера двое детей. 20-летняя Джина увлекается конным спортом, выступает в соревнованиях по вестерну. В ее активе две золотые медали на европейских турниров.

Кстати, Коринна тоже увлекается конным спортом и становилась чемпионкой Европы в вестерне.

18-летний Мик Шумахер в 2016 году стал вице-чемпионом Формулы-4, с 2017 года выступает в европейском чемпионате Формулы-3. В общем зачете занял 12 место, один раз поднимался на подиум. Мечтает попасть в Формулу-1.