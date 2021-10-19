НХЛ: Филадельфия и Сент-Луис громят своих соперников

Набирает ход регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью тут состоялись четыре матча. Отметим разгром, который устроила на своей площадке Филадельфия. "Летчики" не пощадили дебютанта НХЛ Сиетл - 6:1.





Не оставил шансов своему сопернику и Сент-Луис. "Блюзмены" в гостях легко расправились с аризонскими "койотами".





НХЛ. Регулярный чемпионат. 19 октября





Торонто – Рейнджерс – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)





Шайбы: 0:1 – 13 Зибанежад (), 1:1 – 21 Бантинг (Таварес, Райлли), 1:2 – 63 Панарин (Зибанежад)





Филадельфия – Сиэтл – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)





Шайбы: 1:0 – 9 Жиру (Конекны), 2:0 – 12 Конекны (Йэндл), 3:0 – 14 Брассар (Сэнхайм, Браун), 4:0 – 27 Эллис (Фараби, Брассар), 5:0 – 28 Браун (Линдблум, ван Римсдайк), 5:1 – 37 Соуси (Донской, Макканн), 6:1 – 45 Фараби (Брассар, Эткинсон)





Калгари – Анахайм – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)





Шайбы: 1:0 – 7 Колман (Годро), 1:1 – 15 Фаулер (Терри, Шаттенкирк), 2:1 – 23 Линдхольм (Андерссон, Годро), 2:2 – 52 Ракелль (Махура, Хенрик), 2:3 – 63 Дрисдейл (Терри)





Аризона – Сент-Луис – 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)





Шайбы: 1:0 – 5 Келлер (Гостисбеер, Кессел), 1:1 – 7 Бучневич (Крюг, Кайру), 2:1 – 23 Крауз (Гостисбеер, Кессел), 2:2 – 31 Фолк (Бозак, Кайру), 2:3 – 32 Кайру (), 2:4 – 34 Костин (Фолк, Томас), 2:5 – 35 Костин (Бортуццо, Нейборс), 2:6 – 36 Кайру (Уолмэн, О′Райлли), 3:6 – 45 Фишер (Гостисбеер, Келлер), 4:6 – 48 Любушкин (Кессел, Бойд), 4:7 – 52 Барбашев (Тарасенко, Томас)



