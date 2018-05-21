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Хоккей
21 мая 18, 08:22
Определился первый финалист Кубка Стэнли (ВИДЕО)
хоккей
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Если сравнивать с футболом случившееся в НХЛ, то напрашивается аналогия с "Лестером". Хотя она будет не совсем корректно.

Если сравнивать с футболом случившееся в НХЛ, то напрашивается аналогия с "Лестером". Хотя она будет не совсем корректно. Лисы на тот момент, как стали чемпионами Англии, имели богатую историю, то есть у них был опыт, как нужно себя вести в такой серьезной компании.

"Вегас Голден Найтс" играет на профессиональном уровне первый сезон. То есть впервые менеджеры собирали команду с нуля, тренерский штаб с нуля налаживал командное взаимодействие, впервые нужно было организовать работу с болельщиками. Даже поехать на один выездной матч - это большая логистическая работа.

Но все это не помешало рыцарями более чем достойно сыграть в регулярном чемпионате и катком пройтись по плей-офф конференции. После пятого матча финальной серии Запада "Вегас Голден Найтс" стали первым финалистом Кубка Стэнли.

Матч с "Виннипег Джетс", который проходил на льду канадского клуба, стал игрой вратарей. Коннор Хеллебюк у хозяев и Марк-Андре Флори у гостей сыграли очень сильно, но голкипер "Вегаса" отразил на один бросок больше. В первом периоде Алекс Тух вывел рыцарей вперед, но еще до перерыва Моррисей пушечным броском в девятку выровнял положение.

Решающей стала шайба, которую Райан Ривз забросил во втором периоде. Форвард неуловимым касанием откорректировал бросок своего партнера.

В итоге 1:2 в этом матче и 1:4 в серии в пользу "Вегас Голден Найтс", которые теперь ждут развязки финальной серии на Востоке. Там, напомним, после пяти матчей "Тампа-Бэй" выигрывает у "Вашингтона" 3:2.
UA-Football
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