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25 октября 22, 22:05
Селтик - Шахтер. Онлайн матча ЛЧ
Селтик - Шахтер
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Поединок Лиги Чемпионов между Шахтером и Селтик состоится сегодня, 25 октября. Следите за игрой онлайн.

Матч состоится в Глазго на стадионе Селтик Парк. Начало поединка между командами стартует в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн Селтик - Шахтер



Стартовые составы:

Селтик: Харт — Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович — Хататэ, О’Райли — Хакшабанович, Якумакис, Абада — Фурухаси

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Тейлор — Степаненко — Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре

Обслужит матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. Ему будут помогать соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр - Йерун Мансхот.

Селтик занимает последнее четвертое место в группе, набрав один балл. Команда лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс, который идет вторым, на четыре очка. 

Шахтер занимает 3 место в группе с отставанием в один балл от РБ Лейпциг, который идет вторым. Клуб занимает 2 позицию украинской Премьер-лиги с отставанием в три очка от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше.

Личные встречи
 
Предстоящий поединок станет для соперников шестой очной дуэлью. Пока что - паритет: оппоненты одержали по две победы.
 
Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах). А последняя по счету игра - 14 сентября сего года - завершилась боевой ничьей 1:1.
 
Ориентировочные составы:
 
Селтик: Харт - Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович - Хататэ, О’Райли - Хакшабанович, Маэда, Абада - Фурухаси
 
Шахтер: Трубин - Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Степаненко - Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков - Траоре.
Korrespondent
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