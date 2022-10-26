Селтик - Шахтер. Онлайн матча ЛЧ

Матч состоится в Глазго на стадионе Селтик Парк. Начало поединка между командами стартует в 22:00 по киевскому времени.

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Стартовые составы:





Селтик: Харт — Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович — Хататэ, О’Райли — Хакшабанович, Якумакис, Абада — Фурухаси





Шахтер: Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Тейлор — Степаненко — Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре





Обслужит матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. Ему будут помогать соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр - Йерун Мансхот.





Селтик занимает последнее четвертое место в группе, набрав один балл. Команда лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс, который идет вторым, на четыре очка.





Шахтер занимает 3 место в группе с отставанием в один балл от РБ Лейпциг, который идет вторым. Клуб занимает 2 позицию украинской Премьер-лиги с отставанием в три очка от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше.





Личные встречи

Предстоящий поединок станет для соперников шестой очной дуэлью. Пока что - паритет: оппоненты одержали по две победы.

Побеждали исключительно в домашних стенах (в групповом турнире ЛЧ в 2004 и 2007 годах). А последняя по счету игра - 14 сентября сего года - завершилась боевой ничьей 1:1.

Ориентировочные составы:

Селтик: Харт - Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович - Хататэ, О’Райли - Хакшабанович, Маэда, Абада - Фурухаси

Шахтер: Трубин - Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Степаненко - Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков - Траоре.