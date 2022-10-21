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Спорт
Футбол
21 октября 22, 11:21
Роналду отстранили от тренировок в МЮ. Он не сыграет с Челси
Криштиану Роналду
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Португальский нападающий поплатился за свое поведение в игре чемпионата Англии против Тоттенхэма.

Против Криштиану Роналду задействовали воспитательные меры. Напомним, португалец непристойно повел себя во время матча чемпионата Англии против Теттенхэма, который МЮ выиграл со счетом 2:0.

Форвард провел весь матч на скамейке запасных, после чего ушел в раздевалку один, не дождавшись финального свистка.

После игры главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что не видел этот эпизод, но он обязательно во всем разберется. И, как сообщают СМИ уже сделал это.

По информации издания The Athletic, нидерландский специалист не включил Криштиану Роналду на игру английской Премьер-лиги против Челси, который состоится в субботу, 22 октября. Более того, отправил звезду в молодежный состав, отстранив от тренировок с основной командой "манкунианцев".

При этом руководство МЮ продолжает заявлять, что 37-летний португалец является важной частью команды. Однако в то же самое время все стороны сходятся на том, что зимой ему лучше уйти.
Korrespondent
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