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Спорт
Футбол
24 августа 22, 09:33
Футбол. "Динамо" снова проиграло "Бенфике". ВИДЕО
Динамо, Бенфике
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Киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" в решающем матче квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" в решающем матче квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает football.ua.

Игра проходила в Лиссабоне, на "Эштадиу да Луш".

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Голы забили Отаменди (27 минута), Рафа Силва (40 минута) и Нерес (42 минута).


В первой игре неделю назад победила "Бенфика" со счетом 0:2. Победитель матча будет определяться по общему счету в результате двух матчей, он выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший – будет играть в группе Лиги Европы, втором по престижности турнире континента.

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liga.net
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