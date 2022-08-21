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Спорт
Бокс
21 августа 22, 11:08
"Уничтожу обоих". Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика
Тайсон Фьюри
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Тайсон Фьюри заявил, что побил бы и Усика, и Джошуа.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что за один вечер побьет и украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика и его оппонента Энтони Джошуа. Об этом он сказал в Instagram stories, комментируя вторую победу Усика над Джошуа.

"Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дер***м. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было де***о! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер", – сказал он.

Фьюри, который ранее уверял, что завершил карьеру, также призвал "доставать чековые книжки".

""Цыганский король" (прозвище Фьюри. – Ред.) останется здесь навсегда", – добавил он.

Tyson Fury, checking in from his birthday/retirement party in Manchester, suggests that he will return to boxing to fight Oleksandr Usyk to unify the heavyweight championship for the first time in more than two decades. pic.twitter.com/fChRBjJfMR

Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) August 21, 2022 

ДОПОЛНЕНО В 08:02. Усик на пресс-конференции высмеял слова Фьюри.

"Это снится ему. Побьет… Знаете, что он побьет? З***ицу свою он побьет", – сказал украинский чемпион и засмеялся.

Усик во втором бою с Джошуа защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и WBO в супертяжелом весе. 

Фьюри обладает поясом WBC – единственный, которого нет в супертяжелой коллекции Усика. 

Украинец после боя Джошуа захотел стать абсолютным чемпионом и вызвал на бой Цыганского короля. Усик заявил, что будет боксировать с Фьюри – или не будет боксировать вообще.

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liga.net
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