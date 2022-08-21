Зеленский, Кличко, Ким и другие поздравили Усика с победой

Украинского боксера Александра Усика, который 21 августа победил в бое-реванше британца Энтони Джошуа и отстоял чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, поздравили президент Владимир Зеленский, мэр Киева, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии WBO Виталий Кличко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА Александра Усика. Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!" – написал Зеленский в Instagram.

"Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать – и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Благодарю Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена. Украина – сильное государство. Мы победим и российских варваров!", – написал в Facebook Кличко.

"Нам ничего не дается даром! Мы свою победу будем выгрызать, как Александр Усик. Спасибо тебе, казак, за ​​пример", – написал в Телеграм Ким.

ДОПОЛНЕНО В 05:15

"Александр Усик в сверхтяжелом поединке одолел Энтони Джошуа. И весь цивилизованный мир опять аплодирует нашему флагу, аплодирует Украине. Мир в очередной раз видит нашу силу! Слава Украине!" – написал экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Казацкий дух и особая сила "Червоной калины", которую Усик пел накануне боя, – непобедимы! Чемпион, поздравляю! Замечательный подарок всей стране к грядущему Дню Независимости! Слава Героям! Слава Вооруженным силам Украины, приближающим нашу победу на поле боя! Слава Украине!", – написал президент ФФУ Андрей Павелко.

"Ура!!! Усик победил!!! Чернобаевка 2:0. Слава Украине! Слава ВСУ", – написал экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Уверен, эта победа, которую Усик посвятил Украине, Вооруженным Силам Украины, будет еще одной из целой плеяды наших побед! Достойная игра, достойные партнеры, достойный финал. Даже несмотря на неспокойную ночь на фронте. Дальше – больше! Больше ярких новостей! Больше бавовны! Победим обязательно! Слава Украине! Слава Героям!", – написал экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Доброй ночи, мы из Украины! Александр Усик мог. Александр Усик сделал. Чемпионские титулы защищены. Украина снова сильнейшая в боксе. Ждем теперь других важных побед. Верим в украинцев и ВСУ", – написала Юлия Тимошенко.

"Украинцы сильнейшие! Наш непобедимый казак в очередной раз это доказал. Спасибо Александру Усику за чемпионский бой! Поздравляю всех с победой! Держим спортивный фронт и поддерживаем ВСУ! Все будет Украина!", – написал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Победа наша! Это невероятно! Он это сделал! Но какие же они ОБА крутые", – написал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"История будет о том, как Джошуа снова проиграл, но для Усика такое выступление, учитывая, через что он и его страна прошли за последние 5 месяцев, действительно замечательное, и эмоции на его лице после этого показывают это", – написал спортивный комментатор Ариэль Хельвани.



