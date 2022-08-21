Усик победил Джошуа в матче-реванше

Украинский чемпион Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа в поединке за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Бой прошел в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.

Бой Усик – Джошуа 2 длился все 12 рандов, как и первый бой между боксерами. В этот раз тоже обошлось без нокаутов и нокдаунов. Так что победителя определяли судьи.





В общей сложности первая половина встречи прошла при довольно равном противостоянии. Боксеры активно проводили комбинации и у обоих проходили удары. Усику не раз доставалось, но и он сумел "оставить след" – на лице Джошуа была рана под правым глазом.





Усик активнее провел концовку поединка, забрав в свой актив так называемые "чемпионские раунды". Джошуа в конце боя уже не имел силы на равных противостоять с украинцем, поэтому полагался на мощный удар. Но сил нанести такой прицельный удар у него уже не было.





Александр Усик победил раздельным решением судей. Первый судья отдал победу Джошуа 115:113. Второй судья отдал победу Усику 115:113. Так что все зависело от третьего судьи. 116:112 – победа Усика!







