Усик победил Джошуа в матче-реванше
Украинский чемпион Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа в поединке за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Бой прошел в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.
Бой Усик – Джошуа 2 длился все 12 рандов, как и первый бой между боксерами. В этот раз тоже обошлось без нокаутов и нокдаунов. Так что победителя определяли судьи.
В общей сложности первая половина встречи прошла при довольно равном противостоянии. Боксеры активно проводили комбинации и у обоих проходили удары. Усику не раз доставалось, но и он сумел "оставить след" – на лице Джошуа была рана под правым глазом.
Усик активнее провел концовку поединка, забрав в свой актив так называемые "чемпионские раунды". Джошуа в конце боя уже не имел силы на равных противостоять с украинцем, поэтому полагался на мощный удар. Но сил нанести такой прицельный удар у него уже не было.
Александр Усик победил раздельным решением судей. Первый судья отдал победу Джошуа 115:113. Второй судья отдал победу Усику 115:113. Так что все зависело от третьего судьи. 116:112 – победа Усика!
Усик же после боя поблагодарил всех. И заявил, что это сражение посвящает Украине и Вооруженным Силам. А также о том, что следующий бой хочет провести против Тайсона Фьюри. Все ради того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
До этого боя Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.